Scope (Periscope) sosyal medya devi Twitter tarafından kullanıcılara sunulan ve her kullanıcının kendi canlı yayınını yapabilmesine olanak tanıyan bir video paylaşım uygulaması.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir canlı yayın uygulaması olan Periscope Android versiyonu size arkadaşlarınızla ve tüm dünya ile özel anlarınızı, dilediğiniz görüntüleri paylaşma imkanı veriyor. Takipçileriniz Scope aracılığıyla sizin yayınlarınızı takip edebiliyor ve yayınlarınıza katılarak sizinle etkileşimde bulunabiliyor. Periscope canlı yayınlarına katılan kullanıcılar yayın hakkında yorum yapabiliyorlar ve kalpler göndererek beğenilerini sizinle paylaşabiliyorlar.

Scope sayesinde kullanıcılar soru - cevap şeklinde yayınlar da yapabilmekteler. Siz canlı yayınınızı yaparken diğer kullanıcılar tarafından gelen yorumlar akış halinde görüntülenebiliyor.

Scope (Periscope) üzerinde hangi kullanıcıların sizin yayınlarınızı takip edebileceğini belirlemenize izin veriliyor. Bu sayede özel yayınlar yapabilmeniz mümkün oluyor. Önceden yapılan canlı yayınlar 24 saat içerisinde tekrar izlenebilmek üzere saklanabiliyor. Dilediğiniz zaman bu sonradan oynatılmak üzere kaydedilen yayınları silebiliyorsunuz.

Scope kullanıcıları yayınlarını Twitter üzerinden paylaşabiliyorlar. Paylaşılan bu bağlantıya tıklayan takipçiler Scope (Periscope) yayınınızı internet tarayıcıları veya Scope (Periscope) uygulaması üzerinden takip edebiliyor.

Scope (Periscope) genel olarak ele alındığında istediğiniz an, istediğiniz yerde istediğiniz görüntüyü paylaşmanızı mümkün kılan bir yayın aracı olarak tanımlanabilir.