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Scope (Periscope)
TamindirMobilSosyal MedyaScope (Periscope) - IPhone Ve IPad Için Video Paylaşım Uygulaması

Scope (Periscope)

(iOS)
Scope (Periscope) İndir Hemen İndir

89 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Scope (Periscope)
Scope (Periscope)
Scope (Periscope)
Scope (Periscope)
Scope (Periscope)

Twitter Tarafından Sunulan Bu Uygulamayla Canlı Olarak Video Paylaşabilirsiniz

Emircan Erdoğan Son güncelleme 22 dakika önce

Scope (Periscope) iOS, Twitter tarafından özel olarak tasarlanmış olan ve kullanıcılarına canlı video yayınları yapmasına olanak sağlayan bir sosyal paylaşım uygulaması olarak öne çıkıyor. Tamamen ücretsiz olarak sunulan bu uygulama sayesinde ilgi çekeceğini düşündüğümüz anları, durumları ve olayları video olarak sosyal çevremizle paylaşabilme şansına sahip oluyoruz.

Uygulama üzerinden yayın başlatacağımız zaman takipçilerimize bildirim gönderiliyor. Bu bildirimler sayesinde tüm arkadaşlarımız canlı yayın yapma hazırlığı içerisinde olduğumuzu görebiliyor ve müsaitlik durumlarına göre yayına katılabiliyorlar.

Yayına katılamayacak olan kullanıcılar çekmiş olduğumuz videoları daha sonra izleyebilme şansına sahipler. Yayınlanan videoları belirli kullanıcılarla sınırlı tutabiliyoruz. Bu özellik sayesinde kişilere özel içerikler üretebilme şansına sahip oluyoruz. Ailemize, arkadaşlarımıza veya bizim için özel olan kişilere ayrı video içerikleri hazırlayabiliriz. Bunu yapmak için kilit butonuna tıklayıp yayın yapmak istediğimiz kişileri seçmek yeterli oluyor.

Yayınladığımız videolar ne kadar fazla ilgi çeker ve ne kadar fazla beğeni alırsa, 'en çok sevilenler' listesine girme şansımız da aynı ölçüde artıyor. Alacağımız beğenileri artırmak için yayınlarımızı Twitter profilimiz üzerinden takipçilerimizle de paylaşabiliriz.

Scope (Periscope)'un en güzel yanlarından bir tanesi de yayın esnasında izleyicilerle yayıncıların mesajlaşabilmesine imkan vermesi. Bu sayede izleyicilerin yayınımz hakkında düşündüklerini anında öğrenebiliyor ve aramızda keyifli bir sohbet ortamı oluşturabiliyoruz. Android kullanıcısı iseniz, Periscope Android indirmek için tıklayabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
48 / 31,169
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.1 ve üzeri
Üretici:
Twitter, Inc.
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