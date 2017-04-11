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Periscope'ta Markalara Özel Kalp Oluşturulabilecek

Periscope kalp

Twitter, Periscope üzerinde markalara özel yenilikler yapmaya devam ediyor. Yapılan son değişiklikle birlikte isteyen şirketler Periscope'ta kendilerine ait özel kalpler kullanmaya başlayabilecekler. 

Yeni uygulamayla birlikte markalar, belirledikleri şekilleri Periscope'a gönderecekler ve yayın sırasında bu özelliği kullanacaklar. Canlı yayınlara gönderilen kalpler arasında rastgele görünecek bu kalpleri ilk kullanan da The Fate of the Furious, yani nam-ı diğer "F8" filmi oldu. Film oyuncularının da yer aldığı bir canlı yayın düzenleyen ekip, kullanıcıların gönderdikleri kaplerin arasında F8 logosunu koymayı ihmal etmedi. 

Kullanıcılar için oldukça hoş görünen bu özelliğin ise şirketler için çok da serbest olmadığı söylendi. Böylesine bir uygulamaya geçmek isteyen şirketlerin önce Twitter ile iletişim kurmaları, sonrasında ise ortaklaşa bir çalışma ile Periscope'a uygun tasarımların ortaya çıkarılmasının gerekliliği vurgulandı. Yapılan ilk yayınla birlikte herkesin ilgi göstermeye başladığı bu özelliğin nasıl kullanıma alınacağı ve ne kadar bir ödeme yapılması gerektiğine dair ise henüz Twitter üzerinden bir açıklama gelmedi. Bu özelliğin ilk kez kullanıldığı o yayının bir kısmını da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. 

İndir
Scope (Periscope) Android
Scope (Periscope) Android Android için Canlı Yayın Uygulaması

İndir89 MB
Scope (Periscope) iOS
Scope (Periscope) iOS iPhone ve iPad için Video Paylaşım Uygulaması

Periscope Artık Scope!

Periscope’un Türkiye Faaliyetleri Tamamen Durduruldu!

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Yazar: - 11.04.2017

Periscope'ta Markalara Özel Kalp Oluşturulabilecek İçin Yorum Yaz

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