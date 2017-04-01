Periscope’un Türkiye Faaliyetleri Tamamen Durduruldu!

Twitter’ın canlı yayın özelliğini hayatımıza soktuğu uygulaması Periscope tarafında büyük bir şok yaşanıyor.

Uygulamanın Türkiye faaliyetleri marka hakkına tecavüz sebebiyle durduruldu.

Ülkemizde faaliyet gösteren Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti’nin Periscope’a açtığı davayı kazanması sonucunda, marka hakkına tecavüz ettiği gerekçe gösterilerek Periscope’a ihtiyati tedbir uygulanmasına karar verildi.

Twitter Henüz Sessiz!

Son günlerde tatil rezervasyonu için kullanılan platformların kapatılmasının ardından, bu olay gerçekten oldukça enteresan oldu. Twitter konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

BTK’nın Uygulamaya Erişimi Kapatması Bekleniyor!

Severek kullanılan Periscope’un mobil uygulamalarına, sitesine ve twitter hesabına ilerleyen saatlerde erişim engellenecek.

Periscope İçin Mahkeme Kararı Şöyle;

"İhtiyati tedbir isteyen vekili, marka tecavüzüne esas teşkil eden davalı Twitter'e ait Periscope isimli mobil uygulama diger davalılara ait iOS ve Android işletim sistemleri üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığını ve söz konusu mobil uygulamaya erişimin engellenmesini, ayrıca yine mobil uygulamaya ait web sitesi olan www.periscope.tv internet sitesine ve @periscopeco isimli twitter kullanıcısının da dava konusu tecavüzün yer bulduğu diğer kaynaklar olduğunu ve tedbiren erişime engelleme kararı verilmesini, ayrıca yine davalıların Periscope adı altında tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesini talep etmiştir."

İndir Periscope Android Android için Canlı Yayın Uygulaması

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