Personal Backup programı bilgisayarınızda bulunan ve sizin için önemli olan tüm verilerinizi kolayca saklamanıza yardımcı olan bir yedekleme uygulaması. Dosya ve klasörlerinizin yedeklenmesini başarıyla gerçekleştiren bu program sayesinde veri kayıpları yaşamanın önüne geçebilirsiniz.

Yedekleme dosyanızı yerel ya da çıkarılabilir sürücülerde, ağda yahut bir FTP hesabında tutma imkanınız var. Aynı anda bir kaç yedek alabilme özelliği ise farklı konumlarda yedekleme yapmak isteyenlerin işine yarayacaktır.

Manuel olarak istediğiniz zamanlarda yedeklerinizi oluşturabileceğiniz gibi Personal Backup sizlere zamanlanmış olarak bu işlemleri yapma şansı da tanıyor. Böylece programı sisteminiz her başladığında, hesap çıkışında ya da kapanırken otomatik olarak yedek almaya ayarlayabilir yahut direkt olarak tarih de belirtebilirsiniz.