PES 2018 İçin İlk Bilgiler Ortaya Çıktı

Futbol oyunu sevenlerin merakla beklediği PES 2018 için ilk bilgi, geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Bir oyun dağıtımcısı, resmi internet sitesinde yer verdiği bir başlıkla PES 2018'in çıkış tarihini ortaya çıkardı.

PES 2013'ten sonra büyük bir sarsıntı içerisine giren PES serisi, o yıldan sonra kademeli olarak alanı FIFA'ya bırakmak zorunda kalmıştı. Rakibinin yeniliklerine ve değişikliklerine yetişemeyen PES, kendi içerisinde çok başarılı işler gerçekleştirse bile eski kullanıcılarını bir türlü geri çekememişti. Her sene iddialı bir giriş yapmasına rağmen istediğini bulamayan oyun, bu sene de diğerleri kadar iddialı geliyor.

Yapımcılarının geçtiğimiz seneden çok iyi olacağını ilan ettikleri oyuna dair henüz ayrıntılı bilgiler göremedik. Muhtemelen yaz ayları itibarıyla üst üste videolarını izleyebileceğimiz oyuna dair bir de beklenmedik haber geldi. Amazon İtalya, resmi internet sitesi üzerinden PES 2018 için satış başlığı oluşturdu ve oyunun çıkış tarihini 15 Eylül 2017 olarak gösterdi.

Her ne kadar 15 Eylül resmi açıklama olmasa da daha önceki yıllardan edindiğimiz tecrübelere göre; Amazon ya da benzeri büyük dağıtım şirketlerinin belirttikleri tarihler, çok büyük oranda doğru oluyor. Gerçi PES serisinin her sene bu tarihlerde çıktığını biliyor olsak da oyuna dair ilk bilgileri almaya başlamak, bizleri biraz olsun heyecanlandırdı.

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