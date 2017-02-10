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PetCoach
TamindirMobilSağlıkPetCoach - Android Için Evcil Hayvan Uygulaması

PetCoach

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
PetCoach
PetCoach
PetCoach
PetCoach
PetCoach

Evcil hayvanınızın sağlığı hakkında acil bilgileri anında öğrenebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 9 dakika önce

PetCoach, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda evcil hayvanınız için kullanabileceğiniz işlevsel bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. 

Evcil hayvanınızın beslenmesi, sağlığı ve davranışlarıyla ilgili tüm bilgileri bulabileceğiniz bir uygulama olan PetCoach, güvenebileceğiniz bir veteriner gibi çalışıyor. Sertifikalı veterinerlerin, köpek uzmanlarının ve evcil hayvan besleme uzmanlarının yer aldığı uygulamada en doğru tavsiyelere ulaşabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olan uygulama ile hem evcil hayvanınız rahat ediyor hemde siz rahat ediyorsunuz. Hayvanınızın tüm ihtiyaçlarını karşılamanız yardımcı olan PetCoach ile aklınıza takılan tüm sorulara cevap buluyorsunuz. Kediden köpeğe, hamsterdan midilliye kadar tüm hayvanlar için ortak buluşma merkezi olan PetCoach, her evcil hayvan sahibinin telefonunda olması gereken bir uygulamadır. Beslenme, bakım ve davranış konusunda uzman olmak için PetCoach yardımınıza koşuyor. 

PetCoach uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
PetCoach
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