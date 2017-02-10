PetCoach, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda evcil hayvanınız için kullanabileceğiniz işlevsel bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

Evcil hayvanınızın beslenmesi, sağlığı ve davranışlarıyla ilgili tüm bilgileri bulabileceğiniz bir uygulama olan PetCoach, güvenebileceğiniz bir veteriner gibi çalışıyor. Sertifikalı veterinerlerin, köpek uzmanlarının ve evcil hayvan besleme uzmanlarının yer aldığı uygulamada en doğru tavsiyelere ulaşabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olan uygulama ile hem evcil hayvanınız rahat ediyor hemde siz rahat ediyorsunuz. Hayvanınızın tüm ihtiyaçlarını karşılamanız yardımcı olan PetCoach ile aklınıza takılan tüm sorulara cevap buluyorsunuz. Kediden köpeğe, hamsterdan midilliye kadar tüm hayvanlar için ortak buluşma merkezi olan PetCoach, her evcil hayvan sahibinin telefonunda olması gereken bir uygulamadır. Beslenme, bakım ve davranış konusunda uzman olmak için PetCoach yardımınıza koşuyor.

PetCoach uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.