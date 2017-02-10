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PetCoach
TamindirMobilSağlıkPetCoach - IOS Için Evcil Hayvan Uygulaması

PetCoach

(iOS)
PetCoach İndir Hemen İndir

19.4 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
PetCoach
PetCoach
PetCoach
PetCoach
PetCoach

Evcil hayvanınızın beslenmesi, davranışı ve sağlığı hakkında pek çok detay bu uygulamada

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

PetCoach, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda evcil hayvanınız için kullanabileceğiniz bir veterinerlik uygulaması olarak dikkatimizi çekiyor.

Evcil hayvan sahiplerini yakından ilgilendiren bir uygulama olan PetCoach, hayvanların bakım, beslenme ve davranış gibi kritik bilgilere ulaşılmasını kolaylaştıran bir uygulamadır. Sertifikalı veterinerlerin, köpek eğitmenlerinin ve alanında uzmanların yer aldığı bir platform olan PetCoach ile doğru tavsiyelere kolayca erişebiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olan PetCoach ile hem evcil hayvanınız huzurlu oluyor hemde siz. Bu nedenle PetCoach'un her evcil hayvan sahibinin telefonunda olması gerekiyor. Oldukça basit bir kullanımı ve farklı alanları bulunan uygulama ile tüm hayvanlar hakkında bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Tüm hayvanların ortak buluşma noktası olan PetCoach ile beslenme, bakım ve davranış gibi kritik alanlarda uzman olabiliyorsunuz.

PetCoach uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Notorious
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