PetCoach, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda evcil hayvanınız için kullanabileceğiniz bir veterinerlik uygulaması olarak dikkatimizi çekiyor.

Evcil hayvan sahiplerini yakından ilgilendiren bir uygulama olan PetCoach, hayvanların bakım, beslenme ve davranış gibi kritik bilgilere ulaşılmasını kolaylaştıran bir uygulamadır. Sertifikalı veterinerlerin, köpek eğitmenlerinin ve alanında uzmanların yer aldığı bir platform olan PetCoach ile doğru tavsiyelere kolayca erişebiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olan PetCoach ile hem evcil hayvanınız huzurlu oluyor hemde siz. Bu nedenle PetCoach'un her evcil hayvan sahibinin telefonunda olması gerekiyor. Oldukça basit bir kullanımı ve farklı alanları bulunan uygulama ile tüm hayvanlar hakkında bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Tüm hayvanların ortak buluşma noktası olan PetCoach ile beslenme, bakım ve davranış gibi kritik alanlarda uzman olabiliyorsunuz.

PetCoach uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.