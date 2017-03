Pets No More: Air Hockey, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir hokey oyunudur. Renkli görsellere sahip olan oyunda kalenizi koruyup gol atmaya çalışıyorsunuz.

Eğlenceli bir hokey oyunu olarak karşımıza çıkan Pets No More: Air Hockey, farklı ortamı ve zevkli kurgusuyla dikkat çekiyor. Basit kontrollere sahip olan oyunda savunma duvarını kırarak gol atmaya çalışıyor ve kendi kalenizi de koruyorsunuz. İnanılmaz bir ortamda geçen oyunda kedileri yönlendiriyor ve efsanevi mücadelelere katılıyorsunuz. Parmağınızı kaydırarak oynayabileceğiniz oyunda epik hokey deneyimi yaşıyor ve eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Boş zamanlarınız değerlendirebileceğiniz oyunda maçları kazanmak için mücadele etmeniz gerekiyor. Arcade tarzı bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve gol yememelisiniz.

Son derece zevkli bir atmosferde gerçekleşen oyunda bağımlılık yaşıyor ve oyunun müptelası oluyorsunuz. Sonsuz oyun moduna da sahip olan Pets No More: Air Hockey'i toplu taşıma araçlarında vakit öldürmek için tercih edebilirsiniz. Pets No More: Air Hockey'i sakın kaçırmayın.

Pets No More: Air Hockey oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.