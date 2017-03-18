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18 Mart
Pets No More: Air Hockey
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Pets No More: Air Hockey

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Editör Puanı: 5/5
5
Pets No More: Air Hockey
Pets No More: Air Hockey
Pets No More: Air Hockey

Kalenizi korumaya ve gol atmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 15 dakika önce

Pets No More: Air Hockey, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir hokey oyunudur. Renkli görsellere sahip olan oyunda kalenizi koruyup gol atmaya çalışıyorsunuz.

Eğlenceli bir hokey oyunu olarak karşımıza çıkan Pets No More: Air Hockey, farklı ortamı ve zevkli kurgusuyla dikkat çekiyor. Basit kontrollere sahip olan oyunda savunma duvarını kırarak gol atmaya çalışıyor ve kendi kalenizi de koruyorsunuz. İnanılmaz bir ortamda geçen oyunda kedileri yönlendiriyor ve efsanevi mücadelelere katılıyorsunuz. Parmağınızı kaydırarak oynayabileceğiniz oyunda epik hokey deneyimi yaşıyor ve eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Boş zamanlarınız değerlendirebileceğiniz oyunda maçları kazanmak için mücadele etmeniz gerekiyor. Arcade tarzı bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve gol yememelisiniz.

Son derece zevkli bir atmosferde gerçekleşen oyunda bağımlılık yaşıyor ve oyunun müptelası oluyorsunuz. Sonsuz oyun moduna da sahip olan Pets No More: Air Hockey'i toplu taşıma araçlarında vakit öldürmek için tercih edebilirsiniz. Pets No More: Air Hockey'i sakın kaçırmayın.

Pets No More: Air Hockey oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Purple Tree
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