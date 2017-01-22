Petsbook, evcil hayvanlar için oluşturulmuş bir sosyal ağ uygulaması olarak dikkat çekiyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınız ve tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulamada, profil oluşturup evcil hayvanlarınızla ilgili her türlü fikir alışverişinde bulunabileceğiniz gibi, onların her hareketini de paylaşabilirsiniz. Son derece iyi bir sosyal ağ olan Petsbook'a dilerseniz biraz daha yakından bakalım.

Evcil hayvan sahiplerini bir araya getiren Petsbook, gerçekten birbirinden güzel özellikleri içerisinde barındırıyor. Öncelikle uygulamanın harika tasarlandığını söylemem gerekiyor, arayüz oldukça sade ve aradığınız her şeye kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Petsbook'da eğer bir evcil hayvan sahibiyseniz bir profil açmanız gerekiyor. Daha sonra profilinizde evcil hayvanlarınıza dair her şeyi paylaşabilirsiniz. Eğer bir konuda kendinizi eksik hissederseniz, alanında uzman kişilerce oluşturulmuş videoları da izlemeniz mümkün. Diğer yandan, Facebook gruplarında da sıkça gördüğümüz kaybolan evcil hayvanların bulunmasına yardım edebilir veya kayıp ilanı bırakabilirsiniz. Bilmediğiniz konularda soru-cevap kısmını kullanarak bilgi alışverişinde bulunabildiğinizi de söylemeden geçmeyelim.

Oldukça iyi düşünülmüş ve harika tasarlanmış bir sosyal ağ olan Petsbook'u ücretsiz indirebilirsiniz. Bazı muadillerini görmüşsünüzdür fakat aralarında en iyisi diyebiliriz. Denemenizi kesinlikle öneririm.

NOT: Uygulamanın boyutu cihazınıza göre farklılık göstermektedir.