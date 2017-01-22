Petsbook, "satın alma, sahiplen!" sloganıyla ortaya çıkmış, evcil hayvan sahipleri veya olmak isteyenlerin buluştuğu bir sosyal ağ olarak karşımıza çıkıyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, sevimli dostlarınızın her halini paylaşıp diğer üyelerden fikirler alabilirsiniz.

Evcil hayvanlarla ilgili en çok kullanılan sosyal ağlarda çeşitli gruplar bulunuyor. Fakat bu gruplar oldukça dağınık ve her birinin kontrolü çok zor. Petsbook isimli sosyal medya platformu bu açığı ortadan kaldırmak adına mükemmel düşünülmüş. İçerisinde evcil hayvanlara dair arayıpta bulamayacağınız hiçbir şey yok. Evcil hayvanınıza bir sayfa oluşturun ve onunla ilgili her şeyi paylaşın.

Petsbook Özellikleri

Evcil hayvanınıza profil açabilme

Evcil hayvan sahiplenme

Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış videolar

Evcil hayvanınıza arkadaş arayabilme

Soru-Cevap bölümü

Kayıp evcil hayvanların bulunmasına yardım edebilme

Sokakta bulunan evcil dostlarımızı sahipleriyle buluşturabilme

Fotoğraf yayınları ve videolar

Eğer bu tip bir sosyal ağ uygulaması arıyorsanız Petsbook'u ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi kesinlikle öneririm.