Petsbook
Evcil hayvan sahiplerinin veya sahiplenmek isteyenlerin buluştuğu büyük platform!
Petsbook, "satın alma, sahiplen!" sloganıyla ortaya çıkmış, evcil hayvan sahipleri veya olmak isteyenlerin buluştuğu bir sosyal ağ olarak karşımıza çıkıyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, sevimli dostlarınızın her halini paylaşıp diğer üyelerden fikirler alabilirsiniz.
Evcil hayvanlarla ilgili en çok kullanılan sosyal ağlarda çeşitli gruplar bulunuyor. Fakat bu gruplar oldukça dağınık ve her birinin kontrolü çok zor. Petsbook isimli sosyal medya platformu bu açığı ortadan kaldırmak adına mükemmel düşünülmüş. İçerisinde evcil hayvanlara dair arayıpta bulamayacağınız hiçbir şey yok. Evcil hayvanınıza bir sayfa oluşturun ve onunla ilgili her şeyi paylaşın.
Petsbook Özellikleri
- Evcil hayvanınıza profil açabilme
- Evcil hayvan sahiplenme
- Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış videolar
- Evcil hayvanınıza arkadaş arayabilme
- Soru-Cevap bölümü
- Kayıp evcil hayvanların bulunmasına yardım edebilme
- Sokakta bulunan evcil dostlarımızı sahipleriyle buluşturabilme
- Fotoğraf yayınları ve videolar
Eğer bu tip bir sosyal ağ uygulaması arıyorsanız Petsbook'u ücretsiz indirebilirsiniz. Denemenizi kesinlikle öneririm.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.1 ve üzeri
- Üretici:
- Petsbook
Sosyal Medya Popülerleri
- Facebook MobiliPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması
- InstagramiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması
- OmegleiPhone ve iPad için Sohbet Uygulaması
- PlayriPhone ve iPad için Oyun Geliştirme Uygulaması
- AzariPhone ve iPad için Görüntülü Sohbet Uygulaması
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı