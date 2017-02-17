PewDiePie, YouTube ve Disney'den Yediği Tokatlar Sonrası Açıklama Yaptı!

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir şaka nedeniyle başı büyük derde giren ünlü YouTube yıldızı PewDiePie, bu şaka sonucu önemli firmalardan tepki almıştı. İlk önce Dsiney'e bağlı olarak çalışan bir stüdyo PewDiePie ile bağlarını kesmişti. Sonrasında ise asıl büyük darbe gelmişti ve PewDiePie'ın YouTube Red üzerinde yayınlanan şovu iptal edilmişti. Ayrıca Google, reklam servislerinde PewDiePie'ın kanalını önermeyi bırakmıştı. Bu gelişmeler sonrasında PewDiePie, ya da gerçek adıyla Felix Kjellberg, kendi YouTube kanalı üzerinden bir açıklma yaparak adını temize çıkarmaya çalıştı.

PewDiePie ilk olarak yaptığı şakada biraz ileri gittiğini kabul ederek bu şakadan rahatsız olduğunu düşünen insanlardan özür diliyor. Kendisinin aslında ırkçı birisi olmadığını; fakat medyanın kendisini bir Nazi gibi göstermek için özel olarak çaba gösterdiğini belirten PewDiePie, bu medya kuruluşlarının yaptığı şaka ile ilgili herhangi bir bağlantı içermeyen görüntüleri farklı videoları içinden ayıklayarak bir "ırkçı PewDiePie" tablosu yarattığını iddia ediyor.

PewDiePie, kendisinin de bir insan olduğunu, hata yapmasının doğal bir durum olduğunu ifade ediyor. Kendisini başarısız bir komedyen olarak tanımlayan PewDiePie, yaptığı şakanın da başarısız bir komik olma çabasından ibaret olduğunu dile getirmekte. Fakat ünlü YouTube yıldızı medyanın kendisini karalamak için özel olarak çaba göstermesini hoş karşılamadığını paylaştığı videonun sonuna doğru gösterdiği orta parmak hareketi ile açıkça belli ediyor.

PewDiePie'ın açıklama yaptığı videoyu buradan izleyebilirsiniz:

PewDiePie'a Bir Uçan Tekme de YouTube ve Google'dan Geldi!

Disney Stüdyoları Irkçı Esprilerinden Dolayı PewDiePie ile Bağlarını Kopardı