?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyun , +18 OyunPewDiePie, YouTube Ve Disney'den Yediği Tokatlar Sonrası Açıklama Yaptı!

PewDiePie, YouTube ve Disney'den Yediği Tokatlar Sonrası Açıklama Yaptı!

PewDiePie, YouTube ve Disney'den Yediği Tokatlar Sonrası Açıklama Yaptı!

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir şaka nedeniyle başı büyük derde giren ünlü YouTube yıldızı PewDiePie, bu şaka sonucu önemli firmalardan tepki almıştı. İlk önce Dsiney'e bağlı olarak çalışan bir stüdyo PewDiePie ile bağlarını kesmişti. Sonrasında ise asıl büyük darbe gelmişti ve PewDiePie'ın YouTube Red üzerinde yayınlanan şovu iptal edilmişti. Ayrıca Google, reklam servislerinde PewDiePie'ın kanalını önermeyi bırakmıştı. Bu gelişmeler sonrasında PewDiePie, ya da gerçek adıyla Felix Kjellberg, kendi YouTube kanalı üzerinden bir açıklma yaparak adını temize çıkarmaya çalıştı.

PewDiePie ilk olarak yaptığı şakada biraz ileri gittiğini kabul ederek bu şakadan rahatsız olduğunu düşünen insanlardan özür diliyor. Kendisinin aslında ırkçı birisi olmadığını; fakat medyanın kendisini bir Nazi gibi göstermek için özel olarak çaba gösterdiğini belirten PewDiePie, bu medya kuruluşlarının yaptığı şaka ile ilgili herhangi bir bağlantı içermeyen görüntüleri farklı videoları içinden ayıklayarak bir "ırkçı PewDiePie" tablosu yarattığını iddia ediyor.

PewDiePie, kendisinin de bir insan olduğunu, hata yapmasının doğal bir durum olduğunu ifade ediyor. Kendisini başarısız bir komedyen olarak tanımlayan PewDiePie, yaptığı şakanın da başarısız bir komik olma çabasından ibaret olduğunu dile getirmekte. Fakat ünlü YouTube yıldızı medyanın kendisini karalamak için özel olarak çaba göstermesini hoş karşılamadığını paylaştığı videonun sonuna doğru gösterdiği orta parmak hareketi ile açıkça belli ediyor.

PewDiePie'ın açıklama yaptığı videoyu buradan izleyebilirsiniz:

PewDiePie'a Bir Uçan Tekme de YouTube ve Google'dan Geldi!

Disney Stüdyoları Irkçı Esprilerinden Dolayı PewDiePie ile Bağlarını Kopardı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 17.02.2017

PewDiePie, YouTube ve Disney'den Yediği Tokatlar Sonrası Açıklama Yaptı! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Siber Savunma Tek Merkezden Yönetilecek Siber Savunma Tek Merkezden Yönetilecek Türkiye, ciddi siber saldırı altında. Tüm Dünya’da olduğu gibi bu konuyla ilgili çalışmalar ülkemizde de sürdürülüyor. Bilim, Sanayi…
Türk Lise Öğrencisinin Teknoloji Projesi Tayvan'da İkinci Oldu Türk Lise Öğrencisinin Teknoloji Projesi Tayvan'da İkinci OlduTayvan’da gerçekleştirilen Uluslararası Bilim Fuarı’na, 23 ülke katılım gösterdi. Türkiye’yi, Üsküdar Amerikan Lisesi örencisi Alara… Mark Zuckerberg Dünyayı Kurtaracak Planını Açıkladı Mark Zuckerberg Dünyayı Kurtaracak Planını AçıkladıÜnlü iletişim kuramcısı Marshall McLuhan, elektronik iletişimin artıp, dünyanın küresel bir köy haline geleceğini söylediğinde takvimler…
Asus Zenfone 3 GO İnternete Sızdırıldı Opera, Reborn Projesiyle Masaüstü Tarayıcısını Yeniden Tasarlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten