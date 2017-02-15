PewDiePie'a Bir Uçan Tekme de YouTube ve Google'dan Geldi!

YouTube üzerinde videoları milyarlarca kere izlenen, YouTube tarihinin gördüğü en ünlü isimlerden biri olan PewDiePie'ın başı ırkçı şakalar yaptığı iddiası nedeniyle dertten kurtulmayacak gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde gerçek adı Felix Kjellberg olan PewDiePie'ın yaptığı bir ırkçı şaka nedeniyle tepki çektiğini ve bu şakadan ötürü Disney'e bağlı olan Maker Studios'un PewDiePie ile bağlarını kestiğini aktarmıştık. Bu olayın yarattığı ses halen duyulurken PewDiePie'a 2. bir şok da YouTube ve Google tarafından geldi. Paylaşılan bilgilere göre PewDiePie'ın YouTube üzerindeki şovu tek taraflı olarak iptal edildi. Ayrıca ünlü YouTuberın YouTube Red üzerinde yayınlanan Scare PewDiePie adlı şovunun 2. sezonu da iptal edildi. YouTube takipçileri bu şovu izlemek için 10 $ gibi bir ücret ödemekteydiler. Şovun içeriği ise korku oyunlarındaki metodların kullanılarak PewDiePie'ın gerçek hayatta korkutulmasını kapsıyordu.

PewDiePie'ın yediği tek darbe YouTube ile sınırlı da değil. Google, PewDiePie'ın içeriklerini Google Prefered adlı reklam servisinden de kaldırdı. Bu reklam servisi markaların geniş kitlelere isabetli bir şekilde ulaşmasına yardımcı oluyordu.

PewDiePie ise kendini ırkçı şakalar yapamadığını öne sürerek savunmaktaydı. "Ben modern dünyanın ne kadar çılgın olduğunu göstermek istiyordum, özellikle mevcut online hizmetlerin bazılarının. Bana absürt gelen bir şey seçtim, Fiverr üzerindeki o insanlar 5 dolara her şeyi söyleyebilirler. "

Disney Stüdyoları Irkçı Esprilerinden Dolayı PewDiePie ile Bağlarını Kopardı