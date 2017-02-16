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Photon Strike: Galaxy Force
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Photon Strike: Galaxy Force

Photon Strike: Galaxy Force İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Photon Strike: Galaxy Force
Photon Strike: Galaxy Force
Photon Strike: Galaxy Force
Photon Strike: Galaxy Force

Photon Strike: Galaxy Force'da güzel grafikler ve bol aksiyon bir araya geliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 11 dakika önce

Photon Strike: Galaxy Force bize eskiden bilgisayarlarımızın DOS platformunda ve atari salonlarında oynadığımız klasik oyunları hatırlatan oynanışa sahip shoot em up türünde bir mobil uçak savaşı oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Photon Strike: Galaxy Force'da uzak bir geleceğe yolculuk ediyoruz. Uzayda yer alan istasyonlarda görevlendirilen robotlar, onlara ihtiyaç kalmayınca bu istasyonlarda terk ediliyorlar. Sonrasında ise robotlar yeni robotlar üretmeye başlıyorlar ve galaksiyi kaplayarak dünyayı istila etmeye çalışıyorlar. Biz de savaş gemimize atlıyoruz ve bu robotları durdurmaya çalışıyoruz.

Photon Strike: Galaxy Force, tıpkı Raiden, Raptor, SkyForce gibi oyunlar gibi oynanıyor. 2 boyutlu yapıya sahip olan oyunda uçağımızı kuşbakışı olarak kontrol ediyoruz. Uçağımız ekranda dikey olarak ilerlerken düşmanlarımızla ve bölüm sonu canavarlarıyla savaşıyoruz. Ayrıca savaş gemimizin silahlarını geliştirebilmemize de imkan veriliyor.

Photon Strike: Galaxy Force oldukça güzel görünen grafiklere sahip ve kolay bir şekilde oynanabiliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
GameSpire Ltd.
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