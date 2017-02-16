Photon Strike: Galaxy Force
Photon Strike: Galaxy Force'da güzel grafikler ve bol aksiyon bir araya geliyor
Photon Strike: Galaxy Force bize eskiden bilgisayarlarımızın DOS platformunda ve atari salonlarında oynadığımız klasik oyunları hatırlatan oynanışa sahip shoot em up türünde bir mobil uçak savaşı oyunu.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Photon Strike: Galaxy Force'da uzak bir geleceğe yolculuk ediyoruz. Uzayda yer alan istasyonlarda görevlendirilen robotlar, onlara ihtiyaç kalmayınca bu istasyonlarda terk ediliyorlar. Sonrasında ise robotlar yeni robotlar üretmeye başlıyorlar ve galaksiyi kaplayarak dünyayı istila etmeye çalışıyorlar. Biz de savaş gemimize atlıyoruz ve bu robotları durdurmaya çalışıyoruz.
Photon Strike: Galaxy Force, tıpkı Raiden, Raptor, SkyForce gibi oyunlar gibi oynanıyor. 2 boyutlu yapıya sahip olan oyunda uçağımızı kuşbakışı olarak kontrol ediyoruz. Uçağımız ekranda dikey olarak ilerlerken düşmanlarımızla ve bölüm sonu canavarlarıyla savaşıyoruz. Ayrıca savaş gemimizin silahlarını geliştirebilmemize de imkan veriliyor.
Photon Strike: Galaxy Force oldukça güzel görünen grafiklere sahip ve kolay bir şekilde oynanabiliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- GameSpire Ltd.
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