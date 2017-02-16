Photon Strike: Galaxy Force eğer eskiden oynadığınız klasik oyunları özlüyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir uçak savaşı oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir shoot em up türünde bir aksiyon oyunu olan Photon Strike: Galaxy Force'da alternatif bir gelecek senaryosu bizi bekliyor. İnsanoğlu, uzayı keşfederken robotlardan faydalanıyor. Fakat terk edilen uzay istasyonlarında robotlar kendi hükümdarlıklarını ilan ediyorlar, yeni robotlar üreterek dünyayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Biz de bu tehlike karşısında görevlendirilen bir savaş pilotunun yerine geçiyoruz.

Photon Strike: Galaxy Force'da ekranda dikey olarak ilerliyoruz ve yukarıdan bize doğru gelen düşmanlarımızla çarpışıyoruz. Ayrıca heyecan dolu bölüm sonu canavarı savaşları da bizi bekliyor.

Photon Strike: Galaxy Force'da uçağımızın ateş gücünü ve zırhını geliştirebilmekteyiz. Oyunun grafikleri ise oldukça başarılı.