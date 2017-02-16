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Photon Strike: Galaxy Force
TamindirMobilOyunlarAksiyonPhoton Strike: Galaxy Force - IPhone Ve IPad Için Shoot Em Up Oyunu

Photon Strike: Galaxy Force

(iOS)
Photon Strike: Galaxy Force İndir Hemen İndir

81.4 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Photon Strike: Galaxy Force
Photon Strike: Galaxy Force
Photon Strike: Galaxy Force
Photon Strike: Galaxy Force

Photon Strike: Galaxy Force'da uzaydaki düşmanlarımızla çarpışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 49 dakika önce

Photon Strike: Galaxy Force eğer eskiden oynadığınız klasik oyunları özlüyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir uçak savaşı oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir shoot em up türünde bir aksiyon oyunu olan Photon Strike: Galaxy Force'da alternatif bir gelecek senaryosu bizi bekliyor. İnsanoğlu, uzayı keşfederken robotlardan faydalanıyor. Fakat terk edilen uzay istasyonlarında robotlar kendi hükümdarlıklarını ilan ediyorlar, yeni robotlar üreterek dünyayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Biz de bu tehlike karşısında görevlendirilen bir savaş pilotunun yerine geçiyoruz.

Photon Strike: Galaxy Force'da ekranda dikey olarak ilerliyoruz ve yukarıdan bize doğru gelen düşmanlarımızla çarpışıyoruz. Ayrıca heyecan dolu bölüm sonu canavarı savaşları da bizi bekliyor.

Photon Strike: Galaxy Force'da uçağımızın ateş gücünü ve zırhını geliştirebilmekteyiz. Oyunun grafikleri ise oldukça başarılı.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
GameSpire Ltd.
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