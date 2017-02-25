Phrasebook uygulaması Android işletim sistemli cihazlarınızda yabancı dil öğrenmenize imkan sağlıyor.

12 farklı yabancı dil öğrenebileceğiniz Dil Öğrenme Kılavuzu en sık kullanılan ifadeler ve kelimeler, telaffuzunuzu güzelleştirme çalışmaları ve daha birçok alıştırmayı sizlere sunuyor. 800’den fazla sık kullanılan ifade ve kelimeyi kategorilerine göre ayrılmış bir şekilde görebileceğiniz Phrasebook'un arayüzü kolay olduğu kadar modern bir şekilde de tasarlanmış.

Uygulamanın maskotu olan papağan ile 12 dilde yardım alabiliyorsunuz. Yurtdışına gittiğinizde arkadaşlarınızla sohbet ederken, söylemek istediğiniz ifadenin telaffuzunu sizin yerinize söyletebilmeniz mümkün. Uygulamada öğrenebileceğiniz diller; İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Çince, Japonca, Korece, Rusça, Portekizce, Arapça ve Vietnamca.

Uygulama özellikleri: