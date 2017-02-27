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Physics Drop
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Physics Drop

(Android)
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Editör Puanı: 5/5
5
Physics Drop
Physics Drop
Physics Drop
Physics Drop

Çizgi çizerek topu bitiş noktasına ulaştırmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Physics Drop, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda çizgi çekerek topu bitiş noktasına ulaştırmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz ve becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyun olan Physics Drop'da kırmızı topu bitiş noktasına ulaştırıyorsunuz. Çizgi çekerek oynadığınız oyunda birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Özenle hazırlanmış bölümlere sahip olan Physics Drop, aynı zamanda eğitsel bir oyundur. Bölümleri geçebilmek için görsel gücünüzün iyi olması gerekiyor. En kısa yoldan bitiş noktasına ulaşmalısınız. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda çok eğleneceğinizi söyleyebilirim.

Grafik ve ses olarak sade bir izlenim veren Physics Drop'da sınırsız çizgi çizebiliyor ve takıldığın yerde başa dönebiliyorsunuz. Kendi fizik sistemine sahip olan oyunu mutlaka denemeniz gerekiyor. Physics Drop'u sakın kaçırmayın.

Physics Drop oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
IDC Games
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