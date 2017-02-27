Physics Drop(Android)
Çizgi çizerek topu bitiş noktasına ulaştırmaya çalışıyorsunuz
Physics Drop, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda çizgi çekerek topu bitiş noktasına ulaştırmaya çalışıyorsunuz.
Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz ve becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyun olan Physics Drop'da kırmızı topu bitiş noktasına ulaştırıyorsunuz. Çizgi çekerek oynadığınız oyunda birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Özenle hazırlanmış bölümlere sahip olan Physics Drop, aynı zamanda eğitsel bir oyundur. Bölümleri geçebilmek için görsel gücünüzün iyi olması gerekiyor. En kısa yoldan bitiş noktasına ulaşmalısınız. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda çok eğleneceğinizi söyleyebilirim.
Grafik ve ses olarak sade bir izlenim veren Physics Drop'da sınırsız çizgi çizebiliyor ve takıldığın yerde başa dönebiliyorsunuz. Kendi fizik sistemine sahip olan oyunu mutlaka denemeniz gerekiyor. Physics Drop'u sakın kaçırmayın.
Physics Drop oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- IDC Games
Beceri Popülerleri
- Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
- Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
- BBTANAndroid için Beceri Oyunu
- SurvivorAndroid için Macera Oyunu
- Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
Physics Drop Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı