iPad'leriniz ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak dikkat çeken Physics Drop'da çizgi çekerek bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Zorlu bölümlere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.

Can sıkıntınızı ve boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olan Physics Drop, birbirinden zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Oyunda kırmızı topu mavi bitiş noktasında ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Oyunu oynamak için uygun yerlere çizgi çekiyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda bölümleri geçmek ise o kadar kolay değil. Eğitsel oyun kategorisine de giren Physics Drop'da düşünce gücünüzü bir hayli sınıyorsunuz. En kısa yoldan bitiş boktasına ulaşmalısınız. Ayrıca oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz.

Grafikler bakımından sade bir görünüme sahip olan oyunda birbirinden zorlu bölümleri düşünerek geçmelisiniz. Eğer tıkanırsanız bölümü baştan başlatabiliyor ve şansınızı bir daha deneyebilirsiniz. Physics Drop'u mutlaka denemelisiniz.

Physics Drop oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.