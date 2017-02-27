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Physics Drop
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Physics Drop

(iOS)
Physics Drop İndir Hemen İndir

96 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Physics Drop
Physics Drop
Physics Drop
Physics Drop

Becerilerinizi ve yeteneklerinizi sınayabileceğiniz harika bir beceri oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

iPad'leriniz ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak dikkat çeken Physics Drop'da çizgi çekerek bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Zorlu bölümlere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.

Can sıkıntınızı ve boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olan Physics Drop, birbirinden zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Oyunda kırmızı topu mavi bitiş noktasında ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Oyunu oynamak için uygun yerlere çizgi çekiyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda bölümleri geçmek ise o kadar kolay değil. Eğitsel oyun kategorisine de giren Physics Drop'da düşünce gücünüzü bir hayli sınıyorsunuz. En kısa yoldan bitiş boktasına ulaşmalısınız. Ayrıca oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz.

Grafikler bakımından sade bir görünüme sahip olan oyunda birbirinden zorlu bölümleri düşünerek geçmelisiniz. Eğer tıkanırsanız bölümü baştan başlatabiliyor ve şansınızı bir daha deneyebilirsiniz. Physics Drop'u mutlaka denemelisiniz.

Physics Drop oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
IDC Games
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