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Picas
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoPicas - Android İçin Prisma Benzeri Fotoğraf Filtre, Efekt Uygulaması

Picas

(Android)
Picas İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Picas
Picas
Picas
Picas
Picas

Portre fotoğraflarınızı tek dokunuşla sanat eserlerine dönüştürün.

Erkan Calp Son güncelleme 2 dakika önce

Picas, Prisma benzeri onlarca fotoğraf filtre, efekt uygulamasından biri. Derin sinirsel ağları ve yapay zekayı birleştirerek fotoğrafları sanat eserlerine dönüştüren başarılı bir Android uygulaması. Selfie fotoğraflarınızda farklı çıkmayı seviyor, sosyal ağları sıklıkla kullanan biriyseniz deneyebilirsiniz.

Sadece telefonda kullanılabilen fotoğraf filtreleme, efekt verme uygulaması Picas’ın filtre seçeneklerine, araçlarına baktığımızda benzerlerinden çok ta farkı olmadığını görüyoruz. Fotoğrafınıza tek dokunuşla elle çizilmiş etkisi verip boyutuna da isteğinize göre (orijinal boyutunda bırakma, oranlama, kırpma) ayarlayıp sosyal ağlarda paylaşıyorsunuz. Temiz kullanıcı arayüzüyle filtreleri uygulamak ve paylaşmak son derece basit, hızlı.

İçerisinde 100’den fazla filtre barındıran ve her ay 10 farklı filtrenin eklendiği uygulamanın ücretsiz sürümünde fotoğrafın köşesine filigran ekleme, reklam gösterme, yüksek kalitede sınırlı resim oluşturma gibi hiçbir kullanıcının hoşuna gitmeyecek detaylarla karşılaşıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Picas, Inc.
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