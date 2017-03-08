Picas
Her ay 10 yeni filtre seçeneğiyle Prisma benzeri harika bir fotoğraf uygulaması.
Picas, Prisma gibi özel bir algoritmayla fotoğrafları sanat eserine dönüştüren bir mobil uygulama. iPhone’unuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz klasik fotoğraf filtre, efekt uygulamalarından farklı bir şey arıyorsanız tavsiye ederim.
Selfie fotoğrafları sanatsal çalışmalara dönüştüren onlarca uygulamadan biri Picas. Prisma uygulamasını kullandıysanız fotoğraflarınıza tek dokunuşla yaptığınız sanatsal etkinin aynısı yapabiliyorsunuz. Orijinal fotoğrafı sanat eserine dönüştüren derin sinirsel ağlar ve yapay zeka birleşimi bir algoritma kullanıldığından etkili sonuçlar alıyorsunuz.
100’den fazla sanatsal filtre içeren ve her ay 10 eşsiz filtrenin eklendiği uygulamanın ücretsiz sürümünde hoşuma gitmeyen sınırlamalardan bahsetmem gerekirse; Fotoğrafın köşe noktasına filigran ekleniyor. Uygulamayı kullanırken ilgili noktalarda reklamlar gösteriliyor. Sınırsız HD kalitede resim oluşturamıyorsunuz. Her ay yeni gelen filtreler de premium sürümde mevcut.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Picas, Inc.
Fotoğraf ve Video Popülerleri
- InstagrabiPhone ve iPad için Instagram Fotoğraf ve Video İndirme Uygulaması
- GoSexyiPhone ve iPad için Zayıf Gösterme Uygulaması
- InstamojiiPhone ve iPad için Fotoğrafa Emoji Ekleme Uygulaması
- iMovieiPhone Ve iPad İçin Video Düzenleme Uygulaması
- JamCamiPhone ve iPad için Müzik Eşliğinde Video Çekme Uygulaması
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı