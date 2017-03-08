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Picas
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoPicas - IPhone İçin Ücretsiz Fotoğraf Filtre, Efekt Uygulaması

Picas

Picas İndir Hemen İndir

38 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Picas
Picas
Picas
Picas
Picas

Her ay 10 yeni filtre seçeneğiyle Prisma benzeri harika bir fotoğraf uygulaması.

Erkan Calp Son güncelleme 41 dakika önce

Picas, Prisma gibi özel bir algoritmayla fotoğrafları sanat eserine dönüştüren bir mobil uygulama. iPhone’unuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz klasik fotoğraf filtre, efekt uygulamalarından farklı bir şey arıyorsanız tavsiye ederim.

Selfie fotoğrafları sanatsal çalışmalara dönüştüren onlarca uygulamadan biri Picas. Prisma uygulamasını kullandıysanız fotoğraflarınıza tek dokunuşla yaptığınız sanatsal etkinin aynısı yapabiliyorsunuz. Orijinal fotoğrafı sanat eserine dönüştüren derin sinirsel ağlar ve yapay zeka birleşimi bir algoritma kullanıldığından etkili sonuçlar alıyorsunuz.

100’den fazla sanatsal filtre içeren ve her ay 10 eşsiz filtrenin eklendiği uygulamanın ücretsiz sürümünde hoşuma gitmeyen sınırlamalardan bahsetmem gerekirse; Fotoğrafın köşe noktasına filigran ekleniyor. Uygulamayı kullanırken ilgili noktalarda reklamlar gösteriliyor. Sınırsız HD kalitede resim oluşturamıyorsunuz. Her ay yeni gelen filtreler de premium sürümde mevcut.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Picas, Inc.
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