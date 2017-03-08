Picas, Prisma gibi özel bir algoritmayla fotoğrafları sanat eserine dönüştüren bir mobil uygulama. iPhone’unuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz klasik fotoğraf filtre, efekt uygulamalarından farklı bir şey arıyorsanız tavsiye ederim.

Selfie fotoğrafları sanatsal çalışmalara dönüştüren onlarca uygulamadan biri Picas. Prisma uygulamasını kullandıysanız fotoğraflarınıza tek dokunuşla yaptığınız sanatsal etkinin aynısı yapabiliyorsunuz. Orijinal fotoğrafı sanat eserine dönüştüren derin sinirsel ağlar ve yapay zeka birleşimi bir algoritma kullanıldığından etkili sonuçlar alıyorsunuz.

100’den fazla sanatsal filtre içeren ve her ay 10 eşsiz filtrenin eklendiği uygulamanın ücretsiz sürümünde hoşuma gitmeyen sınırlamalardan bahsetmem gerekirse; Fotoğrafın köşe noktasına filigran ekleniyor. Uygulamayı kullanırken ilgili noktalarda reklamlar gösteriliyor. Sınırsız HD kalitede resim oluşturamıyorsunuz. Her ay yeni gelen filtreler de premium sürümde mevcut.