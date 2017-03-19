Pigeon Mail Run(Android)
Posta güvercininin mektupları dağıtmasına yardımcı olun.
Pigeon Mail Run, minimalist görsel çizgileriyle dikkat çeken çocuklara yönelik hazırlanmış labirentten kaçış oyunu. Android telefon ve tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirip beğenisine sunacağınız bir bulmaca oyunu.
Oyunda bir posta güvercinini kontrol ediyorsunuz. Güvercinin mektupları dağıtmasına yardımcı oluyorsunuz. Labirentin hızla su basması üzerine telaşa kapılıp yardım çığlıkları atan sevimli güvercini posta kutusuna güvenli şekilde ulaştırmak dışında bir göreviniz yok oyunda. İlerledikçe haliyle daha karmaşık yapıda labirent karşınıza çıkmasıyla birlikte posta kutusuna ulaşmak zorlaşıyor.
Unity oyun motoru kullanılarak geliştirilen bulmaca oyununu indirmesi de oynaması da ücretsiz. Çocuk oyunu olmasına rağmen satın alma opsiyonu sunan yapımlar da var olduğundan bunu özellikle belirtmek istedim.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- TDI Games
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Pigeon Mail Run Eski Sürümleri
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