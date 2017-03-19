Pigeon Mail Run, çocukların oynayabileceği labirentten kaçış oyunu. Minimalist görselleriyle çocukların ilgisini çeken kolay oynanışa sahip bulmaca oyununda posta güvercininin mektupları dağıtmasına yardımcı oluyorsunuz. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu olan oyun, tamamen ücretsiz.

Labirentte yalnız başına kalan posta güvenircinin mektupları dağıtması elbette kolay olmuyor. Labirentin tüm noktalarından sızan suya yakalanmadan posta kutusuna ulaşması gerekiyor. Sürekli olarak yardım isteyen sevimli güvercinin güvenliğini sağlamak için gideceğiniz yolu hızlıca analiz etmek durumundasınız. Kimi zaman üzerinden atlamanız gereken noktalar da oluyor. Sele kapılmadan mektubu posta kutusuna bırakmayı başarırsanız daha fazla yolu bulunan labirente giriş yapıyorsunuz.