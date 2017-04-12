Telefonları Pin İle Kilitleme Yöntemi de Güvenli Değil

Nasıl ki, parmak iziyle kitlenen telefonların güvenliği hakkında yapılan araştırmalar güvenimizi kırdı, Samsung’un yüz tanıma sistemi bir fotoğrafla alt edildiyse, şimdi de pin koduyla kilitlenen cihazlar için var olan tehlikeler konuşuluyor.

Modern akıllı telefonlar, kameralar, mikrofonlar ve GPS gibi tonlarca sensörle donatılmış halde ve araştırmacılar bu sensörlerin kullanıcının şifresini çözmek için yeterli olabileceğini savunuyor. Yani bir internet sitesine girdiğiniz şifre, elinizin sayfanın hangi kısmında hareket edip durakladığını algılayarak kolayca çözülebiliyormuş. Araştırmacıların yaptığı bu tip denemelerde Android işletim sistemli telefonlarda yüzde 70, iOS da ise yüzde 56 oranında başarıya ulaşıldığı açıklandı.

Chrome, Firefox ve Safari gibi bir çok tarayıcının aynı duyarlılığa sahip olduğunu aktaran Newcastle Üniversitesi araştırma ekibinden Dr. Maryam Mehrnezhad blogunda, “Bu, tuhaf bir bağlantıyı tıklamanızın ya da hatalı bir şekilde kötü amaçlı bir dosya indirmenizin gerekmediği anlamına geliyor.” açıklamasında bulundu.

“Peki hiç bir yol güvenli değilsek ne yapacağız?” diyorsanız, Dr. Mehrnezhad’in blogunda paylaştığı tavsiyeleri sizler için sıralıyorum:

Öncelikle sizin de aklınıza ilk gelen seçenek olacağı gibi, pininizi düzenli olarak değiştirmelisiniz.

Öncelikle sizin de aklınıza ilk gelen seçenek olacağı gibi, pininizi düzenli olarak değiştirmelisiniz. Arka planda çalışan uygulamaları sık sık kapatmalı, kullanılmayan uygulamaları telefonunuzda tutmamalısınız.

Uygulamaların ve işletim sisteminizin güncel olmasına önem vermeli, yalnızca onaylanmış mağazalardan uygulama indirmeye dikkat etmelisiniz.

Uygulamaların telefonunuzdaki yetkilerini düzenlemeyi es geçmemeli, kafanıza yatmayan durumlarda alternatif uygulamalara yönelmelisiniz.

İçinde bulunduğumuz durum için ‘Kullanılabilirlik ve güvenlik arasındaki bir savaş’ yorumunu yapan Mehrnezhad, “En yeni ve en iyi telefonları kullanmaktan alınan zevk ile gelişmiş sensörlerin yarattığı tehlike aynı oranda büyümeye devam edecek.” diyor.

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