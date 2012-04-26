PingPlotter Freeware5.4
PingPlotter hafif ağ sorunlarınızı giderebileceğiniz, tanılayabileceğiniz ve ağ bağlantınızı izleyebileceğiniz başarılı bir araçtır. Belirleyeceğiniz internet sitelerini belirli zaman aralıklarında pingleyerek, size grafiksel olarak bilgi verir. Böylece eğer bir sorun varsa hangi zaman aralıklarında olduğunu görebilir ve bunları düzeltmek için neler yapacağınızın üzerine yoğunlaşabilirsiniz.
PingPlotter'ın, Freeware, Standart ve Pro olmak üzere 3 farklı sürümü bulunmaktadır. PingPlotter Freeware dışındaki diğer iki sürümüde sitemizden indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 2 / 275
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- PingPlotter
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