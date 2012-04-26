?     Geri Bildirim
PingPlotter Freeware
TamindirWindowsİnternetNetworkAğ AraçlarıPingPlotter Freeware - Trafik İzleme Ve Sorun Giderme Aracı

PingPlotter Freeware

5.4
PingPlotter Freeware İndir Hemen İndir

12.8 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
PingPlotter Freeware
PingPlotter Freeware
Can Çevrim Son güncelleme 2 saat önce

PingPlotter hafif ağ sorunlarınızı giderebileceğiniz, tanılayabileceğiniz ve ağ bağlantınızı izleyebileceğiniz başarılı bir araçtır. Belirleyeceğiniz internet sitelerini belirli zaman aralıklarında pingleyerek, size grafiksel olarak bilgi verir. Böylece eğer bir sorun varsa hangi zaman aralıklarında olduğunu görebilir ve bunları düzeltmek için neler yapacağınızın üzerine yoğunlaşabilirsiniz.

PingPlotter'ın, Freeware, Standart ve Pro olmak üzere 3 farklı sürümü bulunmaktadır. PingPlotter Freeware dışındaki diğer iki sürümüde sitemizden indirebilirsiniz.

PingPlotter Freeware için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
2 / 275
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
PingPlotter

Ağ Araçları Popülerleri

  1. CyberGhost VPN
    CyberGhost VPNAnonim ve Güvenli Gezinti Programı
  2. BluetoothView
    BluetoothViewBluetooth Aygıt Arayıcı
  3. WiFi HotSpot
    WiFi HotSpotKablosuz Ağ Bağlantı Noktası Oluşturma Programı
  4. IP Camera Viewer
    IP Camera ViewerIP Adresi Üzerinden Web Kamerası Kontrolü
  5. My WIFI Router
    My WIFI RouterKablosuz İnternet Paylaşma Programı