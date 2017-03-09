Pinterest, Başarısız Arama Motoru Jelly'yi Satın Aldı

Ülkemizde fazla kullanılmayan bir medya platformu olan Pinterest, diğer sosyal ağlar kadar iddialı olduğunu kanıtlamak adına girişimlerini sürdürüyor. Pinterest’in son hamlesi oldukça dikkat çekici. Çünkü sürdürülebilir bir yükseliş hedefleyen Pinterest, dört yıl önce kurulduğu zamandan bu yana başarısız bir girişim olarak görülen arama motoru Jelly’yi satın aldı.

2010 yılında kurulan medya platformu Pinterest, ülkemizde çok yaygın olmasa da aslında popülaritesi gün geçtikçe artan bir platform. Özellikle 2011 yılında iyi bir çıkış yakalayan Pinterest, diğer sosyal ağlarla rekabet etme konusunda da oldukça iddialı görünüyor. İşler Pinterest için iyi giderken, platformun başarısız olarak nam salmış Jelly arama motorunu satın alma hamlesi sürpriz bir gelişme oldu. Ancak bu hamle, Pinterest’in Jelly hakkında bir planı olduğunu da gösteriyor. Biraz da bu tartışılan arama motoru Jelly’den bahsetmek gerekirse, aslında Jelly’nin fikir olarak oldukça yaratıcı bir uygulama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak Jelly, kuruluşundan bu yana geçen dört yıl içerisinde fikir aşamasındaki başarısını bir türlü pratiğe yansıtamadı. Jelly arama motorunu özgün kılan detay ise soru-cevap formatında gerçek kullanıcıların birbirlerinin aramalarına sonuç vermesi. Geçen yıllarda birkaç yatırım desteği alan Jelly, orijinal fikrine rağmen hedeflenen başarıya ulaşamadı.

Pinterest’in Jelly’yi satın alma nedeni, Pinterest’in görsel aramalara yoğunlaşma isteği olarak yorumlanıyor. Halihazırda bu konuda oldukça başarılı olan Pinterest, zaten bu konuda rekabet ettiği Google’dan üstün olmasına rağmen, Jelly hamlesiyle yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Pinterest’in bir diğer artısı ise SEO ve reklam bariyerlerinden yoksun olması ki bu konuda Google’ın kullanıcılara nasıl ayak bağı yarattığı malum.

Satın alma işlemine ait detaylar paylaşılmazken, daha önce gerçek objelerin aratılmasını sağlayan Lens uygulaması, şimdi de Jelly hamlesi ile Pinterest, yakın gelecekte adını sıkça duyacağımız bir arama motoru olabilir.

İndir 4.8 MB Jelly iOS iPhone ve iPad için Sosyal Medya Tabanlı Arama Motoru

Google ve Microsoft Arama Sonuçlarında, Korsan Sitelere Bir Darbe de İngiltere'den

Turkcell ve Yandex, Yerli Arama Motoru 'Yaani' İçin Ortak Oldular