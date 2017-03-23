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Pirate Alliance - Naval Games
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Pirate Alliance - Naval Games

Pirate Alliance - Naval Games İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Pirate Alliance - Naval Games
Pirate Alliance - Naval Games
Pirate Alliance - Naval Games
Pirate Alliance - Naval Games
Pirate Alliance - Naval Games

Deniz üzerinde geçen savaşlara katılıyor ve topraklarınızı genişletiriyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Pirate Alliance, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir deniz stratejisi olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü orduların ve düşmanların yer aldığı oyunda kendi ülkenizi kuruyor ve geliştiriyorsunuz.

Tamamı deniz üzerinde geçen bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkan Pirate Alliance, denizlere hükmetmeye çalıştığınız bir oyundur. Oyunda kendi ülkenizi kuruyor ve diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz. Ordularınızı geliştiriyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Topraklarınızı da geliştirebildiğiniz oyunda yeni bölgeler keşfedebiliyorsunuz. Savaşa sürekli hazır olmanızı gerektiren oyunda ne zaman ne olacağını tam kestiremiyorsunuz. Kendinizi bir anda savaşın ortasında bulabiliyorsunuz. Bu nedenle kendinizi sürekli geliştirmeli ve tetikte olmalısınız. Oyun strateji oyunu olduğu için aldığınız ve uyguladığınız kararların da önemi bir hayli büyük. Farklı birliklerin ve deniz araçlarınını yer aldığı oyunda savaşa doyuyorsunuz. Eğer savaş oyunlarını seviyorsanız Pirate Alliance oyunun da hoşunuza gidebilir.

Online olarak oynanan oyunda dilerseniz kendinize müttefikler edinebilir ve savaşta daha güçlü olabilirsiniz. Klasik strateji oyunlarından fazla gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkan Pirate Alliance, denizlerde geçen eğlenceli bir savaş oyunudur. Bağımlılık etkisi de bir hayli yüksek olan Pirate Alliance'yi sakın kaçırmayın.

Pirate Alliance oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Oasis Games
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