?     Geri Bildirim
Pirate Alliance - Naval Games
TamindirMobilOyunlarStratejiPirate Alliance - Naval Games - IOS Için Ülke Kurma Oyunu

Pirate Alliance - Naval Games

(iOS)
Pirate Alliance - Naval Games İndir Hemen İndir

220 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Pirate Alliance - Naval Games
Pirate Alliance - Naval Games
Pirate Alliance - Naval Games
Pirate Alliance - Naval Games
Pirate Alliance - Naval Games

Ülkenizi kuruyor ve topraklarınızı genişletmeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 33 dakika önce

Pirate Alliance, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir strateji oyunudur. Tamamı deniz üzerinde geçen oyunda düşmanlarınızla mücadele ediyor ve topraklarınızı genişletiyorsunuz.

Güçlü orduların ve düşmanların yer aldığı bir ülke kurma oyunu olarak karşımıza çıkan Pirate Alliance, arkadaşlarınıza meydan okuduğunuz bir oyundur. Oyunda ada ülkenizi inşa ediyor ve topraklarınızı genişletmeye çalışıyorsunuz. Elbette aynı zamanda diğer oyuncularla da sürekli olarak mücadelelere girişiyorsunuz. Bu nedenle ordularınızı da geliştirmeli ve düşmanlarınızın karşısına güçlü çıkmalısınız. Yeni bölgeleri de keşfedebileceğiniz oyunda savaşlara doyuyorsunuz. Oyunda sürekli tetikle olmalı ve yaklaşan savaşlara karşı hazır olmalısınız. Oyun strateji tabanlı bir oyun olduğu için aldığınız ve uyguladığınız kararların etkisi bir hayli büyük. Bu nedenle son derece dikkatli olmalı ve ülkenizi kısa sürede geliştirmelisiniz. Farklı birliklerin ve deniz araçlarının da yer aldığı Pirate Alliance oyununu mutlaka denemelisiniz.

Savaş oyunu severlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Pirate Alliance, aynı zamanda etkileyici atmosferiyle de dikkatimizi çekiyor. Sürükleyici kurgusu ve zorlu mücadeleleriyle mutlaka denenmesi gereken bir oyundur. Ayrıca bağımlılık etkisine de sahip olan oyunda kendinize müttefikler edinebilir ve savaşta yalnız kalmaktan kurtulabilirsiniz.

Pirate Alliance oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Pirate Alliance - Naval Games için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Oasis Games
Pirate Alliance - Naval Games QR Kodu Okutarak İndir

Strateji Popülerleri

  1. Clash of Clans
    Clash of ClansiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
  2. Minecraft
    MinecraftiPhone, iPad ve iPod Touch İçin Minecraft Oyunu
  3. Mangala
    MangalaiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
  4. Osmanlı Savaşları
    Osmanlı SavaşlarıAndroid için Osmanlı Savaşları Oyunuy
  5. Raft Survival Simulator
    Raft Survival SimulatoriOS için Hayatta Kalma Oyunu

Pirate Alliance - Naval Games Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster