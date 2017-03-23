Pirate Alliance, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir strateji oyunudur. Tamamı deniz üzerinde geçen oyunda düşmanlarınızla mücadele ediyor ve topraklarınızı genişletiyorsunuz.

Güçlü orduların ve düşmanların yer aldığı bir ülke kurma oyunu olarak karşımıza çıkan Pirate Alliance, arkadaşlarınıza meydan okuduğunuz bir oyundur. Oyunda ada ülkenizi inşa ediyor ve topraklarınızı genişletmeye çalışıyorsunuz. Elbette aynı zamanda diğer oyuncularla da sürekli olarak mücadelelere girişiyorsunuz. Bu nedenle ordularınızı da geliştirmeli ve düşmanlarınızın karşısına güçlü çıkmalısınız. Yeni bölgeleri de keşfedebileceğiniz oyunda savaşlara doyuyorsunuz. Oyunda sürekli tetikle olmalı ve yaklaşan savaşlara karşı hazır olmalısınız. Oyun strateji tabanlı bir oyun olduğu için aldığınız ve uyguladığınız kararların etkisi bir hayli büyük. Bu nedenle son derece dikkatli olmalı ve ülkenizi kısa sürede geliştirmelisiniz. Farklı birliklerin ve deniz araçlarının da yer aldığı Pirate Alliance oyununu mutlaka denemelisiniz.

Savaş oyunu severlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Pirate Alliance, aynı zamanda etkileyici atmosferiyle de dikkatimizi çekiyor. Sürükleyici kurgusu ve zorlu mücadeleleriyle mutlaka denenmesi gereken bir oyundur. Ayrıca bağımlılık etkisine de sahip olan oyunda kendinize müttefikler edinebilir ve savaşta yalnız kalmaktan kurtulabilirsiniz.

Pirate Alliance oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.