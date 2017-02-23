Pirate Quest: Become a Legend eğer açık denizlerde heyecanlı savaşlara katılmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir korsan oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir deniz savaşı oyunu olan Pirate Quest: Become a Legend'da oyunculara okyanusları keşfetme imkanı veriliyor. Oyunda hazine ve şöhret peşinde koşan korsanların yerine geçiyoruz ve tayfamızla birlikte Karayip adalarını dolaşarak rakip korsanlarla savaşıyoruz.

Pirate Quest: Become a Legend'da tavernayı ziyaret edip hazine bulmamıza yardımcı olacak ipuçlarını topluyoruz. Sonrasında ise 150 farklı görev bizi bekliyor. Oyunda ziyaret edebileceğimiz 50 civarında ada bulunuyor, bu adalardaki hazineleri yapmalayarak diğer korsanlara karşı gemimizi korumamız gerekli.

Pirate Quest: Become a Legend'da 3 boyutlu deniz savaşları yapmaktayız. Gemimizin toplarını kontrol edip düşman gemilerini ateşe tutuyoruz. Ayrıca mayınlar da kullanabiliyoruz ve düşmanımıza tuzak kurabiliyoruz.

Pirate Quest: Become a Legend'da hazine topladıkça gemimizi geliştirebilmemiz ve özelleştirebilmemiz de mümkün.