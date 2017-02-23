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Pirate Quest: Become a Legend
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Pirate Quest: Become a Legend

(iOS)
Pirate Quest: Become a Legend İndir Hemen İndir

402 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Pirate Quest: Become a Legend
Pirate Quest: Become a Legend
Pirate Quest: Become a Legend
Pirate Quest: Become a Legend
Pirate Quest: Become a Legend

Pirate Quest: Become a Legend'da 3 boyutlu deniz savaşları bizi bekliyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Pirate Quest: Become a Legend güzel grafikleriyle kolayca beğeninizi kazanabilecek bir mobil korsan oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir deniz savaşı oyunu olan Pirate Quest: Become a Legend'da kendi korsan efsanevimizi yazmaya çalışıyoruz. Oyunda açık denizlere açılmakta ve hazine peşinde koşmaktayız. Bu iş için de tavernayı ziyaret etmemiz ve hazine haberlerini takip ederek görevlerimiz ile ilgili ipuçları toplamalıyız.

Pirate Quest: Become a Legend'da ziyaret edebileceğimiz 50 Karayip adası bulunuyor. Oyuncular bu adaları yağmalayarak hazine toplayabiliyorlar. Tabi bu hazineleri diğer korsan gemilerine karşı korumamız da gerekiyor. Bu da deniz savaşlarının bizi beklediği anlamına geliyor.

Pirate Quest: Become a Legend'daki 3 boyutlu deniz savaşlarında toplarımızı kullanarak düşman gemilerine ateş ediyoruz. Bunun yanısıra mayınlar kullnarak tuzak da kurabiliyoruz.Hazine topladıkça korsan gemimizi geliştirebiliyor ve özelleştirebiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Channel 4 Television Corporation
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