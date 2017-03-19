Pirelli Otomobiller İçin Akıllı Lastik Geliştirdi

Geçtiğimiz hafta düzenlenen 87. Cenevre Otomobil Fuarı'nda lastik üretimi yapan köklü firma Pirelli de yer aldı. Firma birçok yeni lastik modelini tanıttı fakat tüm dikkatleri üzerine çeken ise yeni geliştirdikleri "akıllı lastik" oldu.

Gün geçtikçe otomobillerimiz ve içerdikleri birçok teknoloji aynı cebimizdeki telefonlarımız gibi akıllı olmaya başlıyor. Bu teknoloji akımından lastikler de nasibini aldı. Pirelli, "Connesso Smart Tyres" olarak adlandırdığı akıllı lastiklerini tanıttı.

Pirelli'nin Connesso adlı bu sistemi lastik üzerindeki birçok sensörü, bir bulut sistemi ve mobil uygulamayı bir araya getiriyor. Sensörler lastiğin iç tarafına yerleştirilmiş ve kullanıcısına lastik basıncı, sıcaklığı ve üzerine düşen yük bilgilerini aktarabiliyor. Ayrıca lastiğin aşınma miktarı veya yapabileceği menzil gibi bazı bilgiler de hesaplanabiliyor.

Ayrıca lastiğin aşınma derecesi çok arttığında sürücüye uyarı gönderilmesi de oldukça güzel bir özellik olarak görünüyor. Mobil uygulama aynı zamanda sürücüleri en yakın lastik bayisine de yönlendirebiliyor. Pirelli ilerleyen zamanlarda bu mobil uygulamanın özelliklerinin artırılacağını da belirtiyor.

Pirelli'nin Connesso sistemine sahip olan akıllı lastiklerden almak isteyen sürücüler P Zero ve Winter Sottozero adlı lastik serilerinden bir seçim yapmak zorundalar. Ayrıca lastiğin iç tarafına konumlandırılan sensörlerin performansa bir faydasının veya zararının olmadığını da belirtmiş olalım. Akıllı lastikler şimdiden ön siparişe açılmış durumda ve 4 farklı renk seçeneği ile sunuluyorlar. Kırmızı, sarı, gümüş ve beyaz olarak belirlenen bu renkler lastiğin yan tarafında bir desen olarak yer alıyor ve oldukça şık göründüğü de şüphesiz.