PIX1701.13 (beta) (Windows)
PIX ile oyunlarınızın DirectX 12 performansını ölçebilirsiniz
PI, Microsoft tarafından oyun geliştiricilerinin hizmetine sunulan bir DirectX 12 performans ölçme aracıdır.
Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip faydalanabileceğiniz bu araç temel olarak geliştirdiğiniz oyunun DirectX 12 kullanarak nasıl bir performans gösterdiğini analiz etmenize ve eksikler ile hataları tespit etmenize yardımcı oluyor. PIX sayesinde geliştirdiğiniz oyunun DirectX 12 optimizasyonunu doğru bir şekilde yapılandırmak için ihtiyaç duyacağınız verilere kolayca ulaşabiliyorsunuz.
PIX'in yapabildiği işlemler şunlar:
- GPU takibi: Oyununuz çalışrken grafik işlemcinin Direct3D 12 grafik render performansı ölçülüyor
- Zamanlama takibi: Oyununuz çalışırken CPU ve GPU üzerinde yürütülen işlemlerin nasıl dağıtıldığı ölçülüyor
- Fonksiyon takibi: Her fonksiyonun ne kadar yürütüldüğü ve ne sıklıkla çağrıldığı ölçülüyor
- Bellek takibi: Oyununuzun sistem belleğini nasıl kullandığı ölçülüyor
PIX'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- 10586 güncellemesine sahip Windows 10 işletim sistemi
- x64 tabanlı işlemci
- Direct3D 12 uyumlı ekran kartı
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 2
- İşletim Sistemi:
- Win10
- Üretici:
- Microsoft
Sistem Test Programları (Benchmark) Popülerleri
- Core Tempİşlemci Sıcaklığı Ölçme Programı
- AIDA32PC Donanım ve Sistem Bilgisi Programı
- AS SSD BenchmarkSSD Test Programı
- HDD HealthSabit Disk Hata Tarama Programı
- Driver CheckerSürücü Bulma, Yükleme ve Güncelleştirme Programı
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı