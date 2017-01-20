PI, Microsoft tarafından oyun geliştiricilerinin hizmetine sunulan bir DirectX 12 performans ölçme aracıdır.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip faydalanabileceğiniz bu araç temel olarak geliştirdiğiniz oyunun DirectX 12 kullanarak nasıl bir performans gösterdiğini analiz etmenize ve eksikler ile hataları tespit etmenize yardımcı oluyor. PIX sayesinde geliştirdiğiniz oyunun DirectX 12 optimizasyonunu doğru bir şekilde yapılandırmak için ihtiyaç duyacağınız verilere kolayca ulaşabiliyorsunuz.

PIX'in yapabildiği işlemler şunlar:

- GPU takibi: Oyununuz çalışrken grafik işlemcinin Direct3D 12 grafik render performansı ölçülüyor

- Zamanlama takibi: Oyununuz çalışırken CPU ve GPU üzerinde yürütülen işlemlerin nasıl dağıtıldığı ölçülüyor

- Fonksiyon takibi: Her fonksiyonun ne kadar yürütüldüğü ve ne sıklıkla çağrıldığı ölçülüyor

- Bellek takibi: Oyununuzun sistem belleğini nasıl kullandığı ölçülüyor

PIX'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 10586 güncellemesine sahip Windows 10 işletim sistemi

- x64 tabanlı işlemci

- Direct3D 12 uyumlı ekran kartı