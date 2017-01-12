Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir okçuluk oyunu olarak dikkat çeken Pixel Archer King, retro tarzı grafikleri ve zevkli kurgusuyla oyuncuları kendisine çekiyor.

Okçuluk becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkan Pixel Archer King, kolay oynanışı ve retro tarzı grafikleriyle dikkat çekiyor. Basit bir okçuluk oyunu olan Pixel Archer King'de size saldıran düşmanları vurmaya çalışıyor ve altınları toplamaya çalışıyorsunuz. İleri gittikçe karşınıza daha fazla düşman çıkıyor ve hepsini yok etmeniz gerekiyor. Eğer düşmanları yok edemezseniz size saldırıyor ve oyunu kaybediyorsunuz. Eğlenceli ve zorlu bir oyun olan Pixel Archer King'da dikkatli olmalı ve reflekslerinizi iyi kullanmalısınız. Retro tarzı grafikleri, kolay oynanışı ve basit kurgusuyla dikkat çekiyor. Özel yeteneklerinde yer aldığı oyunda eğlenceli vakit geçiriyorsunuz.

Pixel Archer King oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.