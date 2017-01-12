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Pixel Archer King
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Pixel Archer King

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Pixel Archer King
Pixel Archer King
Pixel Archer King
Pixel Archer King

İleri gitmek için canavarları yok etmeli ve en iyi atışınızı yapmalısınız

Murat İşçi Son güncelleme 2 dakika önce

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir okçuluk oyunu olarak dikkat çeken Pixel Archer King, retro tarzı grafikleri ve zevkli kurgusuyla oyuncuları kendisine çekiyor. 

Okçuluk becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkan Pixel Archer King, kolay oynanışı ve retro tarzı grafikleriyle dikkat çekiyor. Basit bir okçuluk oyunu olan Pixel Archer King'de size saldıran düşmanları vurmaya çalışıyor ve altınları toplamaya çalışıyorsunuz. İleri gittikçe karşınıza daha fazla düşman çıkıyor ve hepsini yok etmeniz gerekiyor. Eğer düşmanları yok edemezseniz size saldırıyor ve oyunu kaybediyorsunuz. Eğlenceli ve zorlu bir oyun olan Pixel Archer King'da dikkatli olmalı ve reflekslerinizi iyi kullanmalısınız. Retro tarzı grafikleri, kolay oynanışı ve basit kurgusuyla dikkat çekiyor. Özel yeteneklerinde yer aldığı oyunda eğlenceli vakit geçiriyorsunuz.

Pixel Archer King oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Mediawork
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