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Pixel Craft - Space Shooter
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Pixel Craft - Space Shooter

(Android)
Pixel Craft - Space Shooter İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Pixel Craft - Space Shooter
Pixel Craft - Space Shooter
Pixel Craft - Space Shooter
Pixel Craft - Space Shooter
Pixel Craft - Space Shooter

Düşman uzay gemilerinin ardından gelen boss'larla keyifli dakikalar sizleri bekliyor.

Erkan Calp Son güncelleme 39 dakika önce

Pixel Craft - Space Shooter, retro oyunları özleyen eski nesil oyuncuların daha fazla keyif alarak oynayacaklarını düşündüğüm uzay oyunu. Pikselli dünyasına yolculuğa çıkan bir uzay gemisinin kontrolünü almamızı isteyen uzay savaşı oyununda boss’lar üzerinde deneyebildiğimiz 10’dan fazla süper silaha sahibiz. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan retro uzay oyununu kesinlikle oynamalısınız.

Çoğu uzay savaş oyunu gibi aksiyonun hiç dinmediği Pixel Craft – Space Shooter’da ne olduğunu anlamadan kendimizi uzayın derinliklerinde düşman uzay gemileriyle karşı karşıya buluyoruz. Yoğun ateş altında kaldığımızdan tüm silahlarımızı kullanmamız, kalkanımızı devreye sokmamız gerekiyor. Nükleer bomba gibi son derece güçlü silahlarımızı yenileyerek özellikle boss’lara karşı üstün konumda olabiliyoruz. Boss demişken hepsinin güçlü ve zayıf olduğu bir noktası var.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Appsolute Games LLC
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