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Pixel Craft - Space Shooter
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Pixel Craft - Space Shooter

(iOS)
Pixel Craft - Space Shooter İndir Hemen İndir

28 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Pixel Craft - Space Shooter
Pixel Craft - Space Shooter
Pixel Craft - Space Shooter
Pixel Craft - Space Shooter

Nükleer bomba bile kullanabildiğiniz aksiyon yüklü bir uzay oyunu.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Pixel Craft - Space Shooter, retro görselleriyle nostalji yaşatan aksiyon yüklü uzay savaş oyunu. Düşman uzay gemilerini süper silahlarınızla bitirmeye çalıştığınız oyunda bölüm sonlarında boss’larla karşılaşıyorsunuz.

iOS platformuna da ücretsiz çıkmasıyla sevindiren uzay oyununu oynarken seneler öncesine gidiyorsunuz. Henüz bilgisayarın yaygınlaşmadığı, karakterlerin piksellerini saydığınız, başında saatler geçirdiğiniz oyunların popüler olduğu dönemden bahsediyorum. Eski oyunculardan biriyseniz Pixel Craft – Space Shooter keyif alarak oynayacağınız bir oyun.

Aksiyon dozunun gittikçe arttığı oyunda uzay gemilerini paramparça etmek, boss’ları da uzayın derinliklerine gömmek için kullanabildiğiniz 10’dan fazla süper silahınız var. Düşman üzerinde kullanabildiğiniz tüm silahları ve korunma kalkanınızı yenileyebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Appsolute Games LLC
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