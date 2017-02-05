Pixel Craft - Space Shooter(iOS)
Nükleer bomba bile kullanabildiğiniz aksiyon yüklü bir uzay oyunu.
Pixel Craft - Space Shooter, retro görselleriyle nostalji yaşatan aksiyon yüklü uzay savaş oyunu. Düşman uzay gemilerini süper silahlarınızla bitirmeye çalıştığınız oyunda bölüm sonlarında boss’larla karşılaşıyorsunuz.
iOS platformuna da ücretsiz çıkmasıyla sevindiren uzay oyununu oynarken seneler öncesine gidiyorsunuz. Henüz bilgisayarın yaygınlaşmadığı, karakterlerin piksellerini saydığınız, başında saatler geçirdiğiniz oyunların popüler olduğu dönemden bahsediyorum. Eski oyunculardan biriyseniz Pixel Craft – Space Shooter keyif alarak oynayacağınız bir oyun.
Aksiyon dozunun gittikçe arttığı oyunda uzay gemilerini paramparça etmek, boss’ları da uzayın derinliklerine gömmek için kullanabildiğiniz 10’dan fazla süper silahınız var. Düşman üzerinde kullanabildiğiniz tüm silahları ve korunma kalkanınızı yenileyebiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Appsolute Games LLC
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Pixel Craft - Space Shooter Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı