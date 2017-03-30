Pixel Craze
Pixel Craze ile şekilleri eritin ve tüm bölümleri geçin!
Şekil eritme oyunlarını seviyorsanız Pixel Craze oyunu tam size göre. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Pixel Craze, birbirinden sevimli şekilleri eritmenizi amaçlıyor.
Onlarca farklı bölümden oluşan Pixel Craze, birbirinden ilginç şekilleri ile oyuncuların ilgisini çekmekte. Her bölümde farklı farklı şekillere bürünen Pixel Craze oyunu, oyunculardan bu şekilleri eritmelerini istiyor. Bu şekilleri eriterek yeni bölümlere geçmenizi hedefleyen Pixel Craze, bu sayede birbirinden eğlenceli anlar yaşamanızı sağlıyor.
Pixel Craze oyununu grafikleri sayesinde şekilleri erittikçe daha fazla seveceksiniz. Her farklı bölümde farklı eritme animasyonlarına kavuşan Pixel Craze oyunu, muhteşem ses efektleriyle de birlikte oyundan zevk almanızı sağlıyor.
Başarılı bulmaca oyunu Pixel Craze'de ne kadar başarılı olursanız o kadar fazla ödüle ulaşmanız mümkün. Geçtiğiniz her bölümde size farklı hediyeler veren oyun, bu hediyeler ile birlikte koleksiyon yapmanıza imkan sağlıyor.
Hadi hemen oldukça eğlenceli bir bulmaca oyunu olan Pixel Craze'i indirin ve arkadaşlarınızla birlikte büyük bir maceraya hazır olun! İnanıyoruz, bu oyunu siz de çok seveceksiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 2
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- CurlyTail
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