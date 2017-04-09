Genellikle zenginlerin oyunu olarak bilinen golf, hemen hemen herkesin yapabileceği bir spordur. Ülkemizde henüz fazla yaygın olmayan golf sporu için büyük sahalara ihtiyaç duyulmakta. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Pixel Golf 3D, sizden hiçbir şey istemeden golf oynamanıza imkan sağlıyor.

Renkli grafikleri ve eğlenceli müzikleriyle birlikte Pixel Golf 3D oyununu çok seveceksiniz. Pixel Golf 3D oyununda onlarca farklı bölüm ve görev bulunmakta. Boş zamanlarınızda başlayıp daha sonra bağımlısı olacağınız Pixel Golf 3D oyunu, sizi golf sporuna karşı yakın hissettirecek.

Pixel Golf 3D oyununda size verilen topları hedeflere atmanız isteniyor. Aynı bölümde birden çok hedefe top göndermeniz gerekli. Bu yüzden sınırlı sayıda olan toplarınızı dikkatli kullanmalı ve deliklere isabetli atışlar yapmaya çalışmalısınız. Eğer toplarınızı boşa harcarsanız yeni bölümlere geçmeniz mümkün olmayacak.

Oldukça zevkli bir oyun olan Pixel Golf 3D, ilerleyen bölümlerde golf sporunu iyice zorlaştırıyor. Oyundaki delikler daha da gizleniyor ve topu atmanız neredeyse imkansızlaşıyor. Ama sizin iyi bir golf oyuncusu olduğunuzu biliyoruz. Siz tüm deliklere başarılı atışlar yapacaksınız. Hemen şimdi Pixel Golf 3D oyununu indirin ve golf sporundaki başarınızı kanıtlayın.