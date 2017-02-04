Pixel Worlds, Android platformunda ücretsiz oynanabilir sandbox oyunlarından biri. Growtopia oyununa benzemesiyle dikkat çeken yapımı Minecraft oynayan herkese tavsiye ederim. Kendi dünyanızı dilediğinizce yaratma imkanı veren oyunda yapabileceklerinizin sınırı hayal gücünüze bağlı.

Multiplayer desteği sunan sosyal (diğer oyuncularla sohbet etme) sandbox oyunu olarak mobil platformda yerini alan Pixel Worlds’de küçük yaşta maceracı ruhuna sahip karakterleri yönetiyorsunuz. Oyuna ilk başladığınızda robotlar yardımıyla karakterinizi nasıl yönlendireceğinizi, blokları nasıl kıracağınızı ve diğer detayları uygulamalı olarak öğreniyorsunuz. Ardından bitirme süresi olmadığından sıkıldığınız vakit bırakacağınız bir oyuna başlıyorsunuz.

Platform oyunlarında olduğu gibi karakterinizi kendi belirlediğiniz noktaya yürüterek ilerlediğiniz oyunda yolda kazı çalışması yapıp yeni araç gereçler bulabiliyorsunuz. Bulduklarınızdan yepyeni bir eşya yapma şansına sahipsiniz. Ne yapacağınız tamamen size kalmış. Kendi yarattığınız veya diğer oyuncuların yarattıkları dünyalarda sürekli bir işle meşgul oluyorsunuz. Farklı karakterlerle tanışıyor, sohbet ediyor, ticaret yapabiliyorsunuz.