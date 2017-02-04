Pixel Worlds(iOS)
Minecraft gibi kendi yarattığınız dünyada zaman geçirin.
Pixel Worlds, Minecraft benzeri oyunlardan keyif alıyorsanız uzun saatler harcayacağınız, başından zor kalkacağınız bir sandbox oyunu.
Multiplayer destekli sosyal sandbox oyunu olarak iOS platformunda da ücretsiz olarak yerini alan yapımda içinde bulunduğunuz dünyayı tamamen kendiniz tasarlayabiliyorsunuz. Kendi yarattığınız dünyada çeşitli araçlar bulup işe yarar hale getirmeye çalışıyorsunuz.
Çoklu oyuncu desteği ile daha da keyif veren, diğer oyuncularla yazışıp ticaret yapabildiğiniz sandbox oyunu Growtopia oyununa fazlasıyla benziyor. Gerek retro görselleri gerekse de oynanış dinamikleri benzer yapıda ancak buna rağmen Growtopia’yı oynamış olsanız dahi benzerliği fazla umursamıyorsunuz. Yine belli görevleri yerine getirme zorunluluğu olmadığından kendi çizdiğiniz yoldan gidebiliyorsunuz. Kazı yaparak yerin metrelerce dibine inip bulduğunuz araç gereçlerle yeni yapılar inşa etmekten silahlarınızı geliştirmeye kendi dünyanızda veya diğer oyuncuların yarattığı dünyada özgürce birçok şey yapabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Kukouri
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Pixel Worlds Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı