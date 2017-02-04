?     Geri Bildirim
Pixel Worlds
TamindirMobilOyunlarStratejiPixel Worlds - IPhone Ve IPad İçin Ücretsiz Sandbox Oyunu

Pixel Worlds

(iOS)
Pixel Worlds İndir Hemen İndir

175 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Pixel Worlds
Pixel Worlds
Pixel Worlds
Pixel Worlds
Pixel Worlds

Minecraft gibi kendi yarattığınız dünyada zaman geçirin.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Pixel Worlds, Minecraft benzeri oyunlardan keyif alıyorsanız uzun saatler harcayacağınız, başından zor kalkacağınız bir sandbox oyunu.

Multiplayer destekli sosyal sandbox oyunu olarak iOS platformunda da ücretsiz olarak yerini alan yapımda içinde bulunduğunuz dünyayı tamamen kendiniz tasarlayabiliyorsunuz. Kendi yarattığınız dünyada çeşitli araçlar bulup işe yarar hale getirmeye çalışıyorsunuz.

Çoklu oyuncu desteği ile daha da keyif veren, diğer oyuncularla yazışıp ticaret yapabildiğiniz sandbox oyunu Growtopia oyununa fazlasıyla benziyor. Gerek retro görselleri gerekse de oynanış dinamikleri benzer yapıda ancak buna rağmen Growtopia’yı oynamış olsanız dahi benzerliği fazla umursamıyorsunuz. Yine belli görevleri yerine getirme zorunluluğu olmadığından kendi çizdiğiniz yoldan gidebiliyorsunuz. Kazı yaparak yerin metrelerce dibine inip bulduğunuz araç gereçlerle yeni yapılar inşa etmekten silahlarınızı geliştirmeye kendi dünyanızda veya diğer oyuncuların yarattığı dünyada özgürce birçok şey yapabiliyorsunuz.

Pixel Worlds için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Kukouri
Pixel Worlds QR Kodu Okutarak İndir

Strateji Popülerleri

  1. Clash of Clans
    Clash of ClansiPhone ve iPad için Strateji Oyunu
  2. Minecraft
    MinecraftiPhone, iPad ve iPod Touch İçin Minecraft Oyunu
  3. Pokemon Duel
    Pokemon DueliPhone ve iPad için Pokemon Duellosu Oyunu
  4. Osmanlı Savaşları
    Osmanlı SavaşlarıAndroid için Osmanlı Savaşları Oyunuy
  5. Plants vs. Zombies 2
    Plants vs. Zombies 2iPhone ve iPad için Plants vs. Zombies 2

Pixel Worlds Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster