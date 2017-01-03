?     Geri Bildirim
Çekiliş
Pixelmon shooting
TamindirMobilOyunlarAksiyonPixelmon Shooting - Android Için Online FPS Oyunu

Pixelmon shooting

Pixelmon shooting İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Pixelmon shooting
Pixelmon shooting
Pixelmon shooting
Pixelmon shooting
Pixelmon shooting

Pixelmon shooting, Minecraft benzeri grafikleri FPS türündeki savaş sistemiyle birleştiriyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 8 dakika önce

Pixelmon shooting bol aksiyonu Minecraft benzeri bir görsel stille birleştiren bir online FPS oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Pixelmon shooting, Pokemon tarzı bir hikayeye sahip. Oyunda pokemonlara benzeyen pixelmon adlı yaratıkları toplayarak eğittmeye çalışan bir kahramanı yönetiyoruz. Yaratıklara sahip olabilmek için yumurtalarını bulmamız gerekmekte. Fakat bizim gibi diğer oyuncular da bu yumurtaları bulmaya çalışıyor, bu nedenle ortaya çetin savaşlar çıkıyor. Bizim hedefimiz bu savaşlarda galip gelen taraf olmak ve yumurtaları toplamak.

Pixelmon shooting içinde birçok farklı silah seçeneğine sahibiz. Makinalı tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, el bombaları gibi silahlar seçeneklerimiz arasında yer alıyor. Oyunda topladığımız yumurtalardan çıkan pixelmonlar bize yeni ve daha güçlü silahlar inşa edebilme imkanı veriyor. 

Pixelmon shooting'de pixelmonların yaşadığı gizemli adaları keşfedebilmekteyiz. Oyun her yaştan oyun severe hitap etmekte.

Pixelmon shooting için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
Cool Block Games
Pixelmon shooting QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Super Mario Run
    Super Mario RunAndroid İçin Super Mario Run Oyunu
  4. Counter Strike
    Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
  5. Mobile Legends: Bang bang
    Mobile Legends: Bang bangAndroid için MOBA Oyunu