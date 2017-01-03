Pixelmon shooting bol aksiyonu Minecraft benzeri bir görsel stille birleştiren bir online FPS oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Pixelmon shooting, Pokemon tarzı bir hikayeye sahip. Oyunda pokemonlara benzeyen pixelmon adlı yaratıkları toplayarak eğittmeye çalışan bir kahramanı yönetiyoruz. Yaratıklara sahip olabilmek için yumurtalarını bulmamız gerekmekte. Fakat bizim gibi diğer oyuncular da bu yumurtaları bulmaya çalışıyor, bu nedenle ortaya çetin savaşlar çıkıyor. Bizim hedefimiz bu savaşlarda galip gelen taraf olmak ve yumurtaları toplamak.

Pixelmon shooting içinde birçok farklı silah seçeneğine sahibiz. Makinalı tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, el bombaları gibi silahlar seçeneklerimiz arasında yer alıyor. Oyunda topladığımız yumurtalardan çıkan pixelmonlar bize yeni ve daha güçlü silahlar inşa edebilme imkanı veriyor.

Pixelmon shooting'de pixelmonların yaşadığı gizemli adaları keşfedebilmekteyiz. Oyun her yaştan oyun severe hitap etmekte.