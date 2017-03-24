Planet of Heroes, Android cihazınızda ücretsiz oynayabileceğiniz League of Legends benzeri oyun arıyorsanız kesinlikle indirip bakmanız gerektiğini düşündüğüm yapım. MOBA, MMORPG, MMO türlerini seviyorsanız Türkçe dil desteği de sunan bu mobil oyunu kaçırmayın derim.

Gerçekten kaliteli grafikler sunan strateji odaklı oyunda 7 dakika süreli online maçlar düzenleniyor. Strateji gücünüzü göstermeniz için oldukça az bir vaktiniz var. İster PvP modunda dünya genelinde gerçek oyunculara karşı mücadele edin, isterseniz de PvE modunda zorlayıcı görevlerin üstesinden gelmeye çalışın… Canavarlar ve boss’ları avlayın, oyuncularla kapışın, yeni kahramanları ekibinize katın.

League of Legends’ta olduğu gibi ELO tarzı sistemle günlük e-spor liginin bulunması Planet of Heroes’u mmorpg oyunlarından ayırıyor. Şampiyonlar için gerçek ödüller, çevrimdışı turnuvalar, arenanın en iyileriyle PvE modda görevlere katılma gibi aksiyon yüklü içerikler sizleri bekliyor.