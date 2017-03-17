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Planet of Heroes
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Planet of Heroes

Planet of Heroes İndir Hemen İndir

452 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Planet of Heroes
Planet of Heroes
Planet of Heroes
Planet of Heroes

Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyun.

Erkan Calp Son güncelleme 5 dakika önce

Planet of Heroes, League of Legends (LoL) benzeri çevrimiçi strateji oyunu. iOS platformuna özel çıkan Türkçe mmorpg oyununda günlük ödüllü e-spor karşılaşmaları düzenleniyor. Offline turnuvalar, nefes kesen PvE karşılaşmalar, deneyim kazandıran pratik mod ve daha nice tekil ve çok oyunculu mod seçeneği bulunmakta.

Türkçe dil desteğiyle gelen devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu Planet of Heroes, hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor. LoL benzeri ücretsiz oynayabileceğiniz 1 GB altı kaliteli grafiklere de sahip bir mobil oyun arıyorsanız tavsiye ederim. ELO tarzı sistemle günlük e-spor liginden yapay zekaya karşı savaşmaya, üç zorluk düzeyinde farklı karakteristik özelliklere sahip kahramanlarla fantezi temalı hikaye modundan boss savaşlarına MOBA türünün öğeleri yapımda bir araya getirilmiş.

Strateji uygulama gücünüzü gösterebileceğiniz 7 dakikalık maçlara katıldığınız oyunda Mobcrush ve YouTube’a doğrudan yayın yapma özelliği de bulunmakta. E-spor karşılaşmalarını mobil platforma taşıyan bu oyunu tavsiye ederim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
MY COM
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