Planetoid, strateji türünü seviyorsanız basit görsellerine bakmayıp kesinlikle oynamanız gerektiğini düşündüğüm bir yapım. Hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunan strateji odaklı oyunda gezegenleri kontrol ediyor, gezegenlere saldırıp ele geçirmeye çalışıyorsunuz.

Strateji oyunlarını fazla sevmeyen biri olarak beni bile ekran başına kilitlemeyi başaran bir mobil oyun Planetoid. Ücretsiz indirip ufak boyutlu olmasıyla kısa sürede oyunun içinde buluyorsunuz kendinizi. Başlangıçta tek bir gezegeni nasıl ele geçirebileceğiniz gösteriliyor. Sonrasında saldırmanız gereken gezegenler artmaya başlıyor ve strateji oyunu olduğunu anlıyorsunuz.

Sadece yapay zekaya karşı oynama seçeneği sunan oyunda amaç sarı gezegeni veya gezegenleri ele geçirmek. Bunun için rakibinizle aranıza çizilen çizgileri kullanıyorsunuz. Çizgilere doğru yaptığınız her kaydırma hareketiyle saldırınızı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Tabii ki yapay zeka da hamlenize göre karşı saldırıda bulunuyor ki bu noktada yapay zekanın çok iyi olduğunu belirtmem gerek. Öte yandan oyunun ilerleyen bölümlerinde gezegen sayısının artmasıyla birlikte farklı noktalardan saldırı ve savunma yapma zorunluluğu doğuyor ve oyun asıl bu noktada başlıyor.