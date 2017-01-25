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play craft
TamindirMobilOyunlarRol YapmaPlay Craft - Android Için Sandbox Oyunu

play craft

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Editör Puanı: 3.5/5
3.5
play craft
play craft
play craft
play craft
play craft

play craft ücretsiz bir Minecraft alternatifi

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

play craft eğer mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz ücretsiz bir Minecraft alternatifi arıyorsanız beklentilerinizi karşılayabilecek bi mobil sandbox oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletler için geliştirilmiş bir oyun olan play craft'ta okyanusun ortasında kaybolduktan sonra ıssız bir adada gözlerini açan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Ayak bastığımız adada hayatta kalmayı öğrenmemiz ve karşımıza çıkan zorluklarla mücadele etmemiz gerekiyor. Biz, etrafımızdaki btün kaynakları keşfetmek ve kullanmak için çabalıyoruz.

play craft'ta farklı şeylere karşı savaşıyoruz. Açlık ve susuzluk en büyük dertlerimiz arasında. Açlığımızı gidermek için avlanmamız ve su bulmak için dünyayı keşfetmemiz gerekiyor. Avlanmak için de silahlar yapmamız gerekiyor. Ayrıca oyunda yırtıcı hayvanlar gibi tehlikelerr mevcut. Bu tehlikelerden korunabilmek için sığınaklar inşa edebiliyoruz. Oyunda inşa edeceğimiz binalar ve silahlar için farklı kaynaklara ihtiyaç duyuyoruz. Madenler, taş ve odun gibi kaynakları dünyayı dolaştıkça ve etrafı keşfettikçe bulabiliyoruz.

play craft yaratıcılığınızı konuşturmanıza imkan veriyor. Oyuncular play craft içinde görkemli binalar ve yapılar inşa edebilmekte.

play craft'ta gece ve gündüz döngüsü yer alıyor. Oyunun grafikleri ve oynanışı tıpkı Minecraft gibi.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
StudiaJ
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