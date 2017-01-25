play craft eğer mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz ücretsiz bir Minecraft alternatifi arıyorsanız beklentilerinizi karşılayabilecek bi mobil sandbox oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletler için geliştirilmiş bir oyun olan play craft'ta okyanusun ortasında kaybolduktan sonra ıssız bir adada gözlerini açan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Ayak bastığımız adada hayatta kalmayı öğrenmemiz ve karşımıza çıkan zorluklarla mücadele etmemiz gerekiyor. Biz, etrafımızdaki btün kaynakları keşfetmek ve kullanmak için çabalıyoruz.

play craft'ta farklı şeylere karşı savaşıyoruz. Açlık ve susuzluk en büyük dertlerimiz arasında. Açlığımızı gidermek için avlanmamız ve su bulmak için dünyayı keşfetmemiz gerekiyor. Avlanmak için de silahlar yapmamız gerekiyor. Ayrıca oyunda yırtıcı hayvanlar gibi tehlikelerr mevcut. Bu tehlikelerden korunabilmek için sığınaklar inşa edebiliyoruz. Oyunda inşa edeceğimiz binalar ve silahlar için farklı kaynaklara ihtiyaç duyuyoruz. Madenler, taş ve odun gibi kaynakları dünyayı dolaştıkça ve etrafı keşfettikçe bulabiliyoruz.

play craft yaratıcılığınızı konuşturmanıza imkan veriyor. Oyuncular play craft içinde görkemli binalar ve yapılar inşa edebilmekte.

play craft'ta gece ve gündüz döngüsü yer alıyor. Oyunun grafikleri ve oynanışı tıpkı Minecraft gibi.