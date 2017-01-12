Play-Doh TOUCH(Android)
Çocukların geliştirdikleri oyun hamuru modellerine hayat veren eğlenceli bir oyun
Play-Doh TOUCH, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun hamuru oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklara yönelik olarak piyayasa sürülen Play-Doh TOUCH oyunu yaratıcılığı arttırıyor.
Maceralarla donatılmış bir dünyada geçen oyunda Play-Doh oyun hamurlarıyla geliştirilen modelleri sanal dünyaya aktarabiliyor ve onlara hayat verebiliyorsunuz. Beyaz bir yüzeye yerleştirilmiş oyun hamurunu telefonun kamerasıyla tarıyor ve geliştirilen şeklin sanal dünyada hayat bulmasını sağlayabiliyorsunuz. Özellikle çocuklar için geliştirilmiş olan oyun ile eserlerinizi daha canlı hissedebiliyorsunuz. Çocukların yaratıcılıklarını geliştiren uygulama aynı zamanda onları ekran başına kitliyor. Rengarenk dünyalarda yaratıkları karakterlerle oynama şansı sunan Play-Doh TOUCH, tamamen ücretsiz değil. Bu nedenle olumsuzluk yaşamamak için oyunu çocuğunuza sunmadan önce uygulama içi satın alımları kapatmanızda fayda var. Play-Doh TOUCH oyununu mutlaka çocuklarınız için indirmelisiniz.
Play-Doh TOUCH oyununu Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarına ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Hasbro Inc.
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Play-Doh TOUCH Eski Sürümleri
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- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı