Playstation 3'ün Üretimi Durduruluyor

On yılı aşkın bir süredir oyuncuların hizmetinde bulunan Playstation 3 hakkında kötü bir haber geldi. Sony, eski oyun konsolu Playstation 3'ün üretimini durdurma kararı aldığını açıkladı.

Şirketin Japonca yayınlar yaptığı resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamayla ortaya çıkan yeni bilgilendirmeye göre Sony, "mağazalara gönderimlerin bitirilmesi planlanmaktadır" şeklinde net bir ifade kullandı. Sadece Japonya için alınan bu karar, Playstation 3'e ilk elveda olarak gösterilirken, diğer bölgelerde Playstation 3 dağıtımının devam edebileceği de belirtildi.

Konsol dağıtma işini farklı bölgelerde farklı şekillerde idare eden Sony, Brezilya'da Playstation 3 dağıtımını 2010 yılında bırakmıştı. Japonya ve diğer batılı ülkelerde kullanıcıların yeni teknolojilere çok kolay adapte olduğu düşünülürse Playstation 3, çok yakın zaman sonra her bölgede elveda mesajları da yayınlayabilir.

Japonya ve Kuzey Amerika'da 11 Kasım 2006 tarihinde piyasaya sürülen oyun konsolu, oyunculara harika anlar yaşatmayı da başarmıştı. The Last of Us, Uncharted 2, LittleBigPlanet ve Journey gibi birbirinden harika oyunların piyasaya çıkmasına da ön ayak olan konsol, yaptığı satış rakamlarıyla da Sony'e bulunmaz bir kaynak sağlamıştı. Herkesin maziyi birkaç saniyeliğine hatırlamasına sebep olan bu haber, şimdilik sadece Japonya'da geçerli olsa da yakın zaman sonra her bölgede uygulanması da kaçınılmaz.

