?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunPlaystation 3'ün Üretimi Durduruluyor

Playstation 3'ün Üretimi Durduruluyor

Playstation 3 üretim

On yılı aşkın bir süredir oyuncuların hizmetinde bulunan Playstation 3 hakkında kötü bir haber geldi. Sony, eski oyun konsolu Playstation 3'ün üretimini durdurma kararı aldığını açıkladı. 

Şirketin Japonca yayınlar yaptığı resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamayla ortaya çıkan yeni bilgilendirmeye göre Sony, "mağazalara gönderimlerin bitirilmesi planlanmaktadır" şeklinde net bir ifade kullandı. Sadece Japonya için alınan bu karar, Playstation 3'e ilk elveda olarak gösterilirken, diğer bölgelerde Playstation 3 dağıtımının devam edebileceği de belirtildi. 

Konsol dağıtma işini farklı bölgelerde farklı şekillerde idare eden Sony, Brezilya'da Playstation 3 dağıtımını 2010 yılında bırakmıştı. Japonya ve diğer batılı ülkelerde kullanıcıların yeni teknolojilere çok kolay adapte olduğu düşünülürse Playstation 3, çok yakın zaman sonra her bölgede elveda mesajları da yayınlayabilir. 

Japonya ve Kuzey Amerika'da 11 Kasım 2006 tarihinde piyasaya sürülen oyun konsolu, oyunculara harika anlar yaşatmayı da başarmıştı. The Last of Us, Uncharted 2, LittleBigPlanet ve Journey gibi birbirinden harika oyunların piyasaya çıkmasına da ön ayak olan konsol, yaptığı satış rakamlarıyla da Sony'e bulunmaz bir kaynak sağlamıştı. Herkesin maziyi birkaç saniyeliğine hatırlamasına sebep olan bu haber, şimdilik sadece Japonya'da geçerli olsa da yakın zaman sonra her bölgede uygulanması da kaçınılmaz. 

Sony Playstation 3 Kullanıcılarına Milyon Dolar Ödeyecek

Playstation 3 Satışları 30 Milyon Barajını Geçti

Editöre Yaz:
Yazar: - 17.03.2017

Playstation 3'ün Üretimi Durduruluyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Huawei P10 Lite Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi Huawei P10 Lite Özellikleri, Fiyatı, Çıkış Tarihi Oldukça ilginç bir strateji izleyen Huawei, orta sınıf yeni telefonu P10 Lite'ı sonunda duyurdu. Huawei P10 Lite'ın yakın zaman sonra önce Birleşik…
İnsanlığını Kazanan Whanganui Nehri, Sosyal Medyayı Karıştırdı İnsanlığını Kazanan Whanganui Nehri, Sosyal Medyayı KarıştırdıYeni Zelanda’da Whanganui Nehri, nehrin yakınında yaşayan her hangi bir insanla aynı haklara sahip. Sosyal medyada çok konuşulan yeni hukuksal… Türkiye'nin Maruz Kaldığı Siber Saldırılar Artıyor Türkiye'nin Maruz Kaldığı Siber Saldırılar ArtıyorUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konferans salonunda düzenlenen "Siber Yıldız"…
CS:GO Turnuvası Sadece YouTube Üzerinden Yayınlanacak Intel 30 Bin Dolar Ödül Dağıtacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ