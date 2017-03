PlayStation 4 Oyunlarını PlayStation Now ile Bilgisayarda Oynayabileceğiz

Eğer PlayStation 4 oyunlarını biilgisayarda oynama işinin mümkün olmadığını düşünüyorsanız, Sony'nin sunduğu PlayStation Now hizmetinin bu işi gerçekleştirebildiğini duymak sizi sevindirecektir. Çok yeni bir servis olmayan PlayStation Now, 2014 yılında ortaya çıkmıştı. Bulut tabanlı bu hizmet internet bağlantısını kullanarak oyunların videolarını farklı cihazlara aktarmanıza, sonrasında bilgisayarlarınızda veya mobil cihazlarınızda DualShock 3 veya 4 kontrol cihazlarını kullanarak bu oyunları oynamanıza imkan veriyordu. Yani oyun Sony sunucularında çalştırılırken size sadece görüntüsü aktarılıyor, sizin kontrol komutlarınız sunucuya iletilerek oyunu oynamanız mümkün kılınıyordu.

PlayStation Now ilk aşamada sadece eski PlayStation 3 oyunlarıyla sınırlı bir servisti. Fakat Sony, yeni yaptığı açıklamayla bu servisin PlayStation 4 oyunlarını kapsayacağını da duyurdu. Bu sayede PC oyuncuları sadece PlayStation 4'e özel olarak çıkmış olan oyunları oynayabilme fırsatını yakalayacaklar. Şu an için hangi PlayStation 4 oyunlarının PlayStation Now üzerinden oynanabileceği ile ilgili bir liste yayınlanmadı. Fakat Horizon Zero Dawn ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunları bilgisayarlarımız üzerinde oynamak güzel olurdu.

PlayStation Now, 20 dolarlık bir üyelik ücretine sahip. Bu üyeliğe sahip olduğunuzda tek bir oyun yerine zamanınız el verdiğince sisteme dahil olan farklı oyunları oynayabiliyorsunuz. Bu da PlayStation Now'ı ekonomik bir servis yapmakta. Sony, PlayStation Now ile tatmin edici bir kalitede oyun oynayabilmek için 5 Mbps bağlantı hızını öneriyor. Ülkemizde AKK üzerinde yapılacak değişiklikle AKK aşımından sonra düşülecek hızın yükseltilecek olması PlayStation Now'ı mantıklı bir çözüm yapabilir. Üstelik bilgisayarlarınızın yüksek donanımsal güce sahip olması da gerekmeyecek, sadece 60 FPS video oynatma kabiliyetine sahip bir bilgisayar üstüne PlayStation 4 oyunlarını oynayabileceksiniz.

GeForce Now ile Külüstür Bilgisayarlarınız GTA 5'i En Yüksek Kalitede Çalıştıracak