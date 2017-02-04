Playstation 4'e Harici Disk Desteği Yakında Geliyor

Sony yaptığı açıklama ile hayırlı haberi verdi ve uzun süredir Playstation 4 kullanıcıları tarafından dört gözle beklenen harici disk desteğini duyurdu. Yapılması planlanan güncelleme ile birlikte gelecek olan bu destek sayesinde PS4 üzerindeki verilerinizi harici disk üzerine aktarmanız mümkün olacak.

Xbox One ve Playstation 4 arasında en büyük farklardan bir tanesi bu harici disk desteğiydi. Microsoft uzun zamandır harici disk desteği sunarken, Sony bunu yan yollara yönlendirmişti. Yani Playstation 4 üzerinde disk artırımı yapmak için, öncelikle konsolun içini açmanız gerekiyor ve sonrasında orada bağlı olan hard diski, el yordamıyla daha iyisiyle değiştirmeniz isteniyordu.

Yakın zaman sonra çıkacak Playstation 4 Sistem Güncellemesi 4.50 (kod ismi Sasuke) ile Sony bu soruna el attı ve Playstation 4 üzerindeki verilerin, harici alanlara aktarılmasına izin veren değişikliği yapacağını açıkladı. Güncellemenin gelmesiyle birlikte USB 3.0 kullanan ve en fazla 8TB alana sahip olan hard diskler, PS4 üzerinde kullanılabilecek. Harici Diski takmanızla birlikte konsolunuz bu diski tanıyacak ve diskin üzerine hemen yeni veriler yazabilme imkanınız olacak. Yazılabilen veriler arasında kayıt dosyalarından tutun, oyunlara kadar her şey yer alabilecek. Ayarlar kısmından da bu diskin içindeki veriler düzenlenebilecek.

4.50 güncellemesi şimdilik sadece Sony'nin beta programına üye olanlar için kullanılabilir durumda. Fakat çok geçmeden güncellemenin bütün kullanıcılar için indirilebilir olması da gündemde.

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