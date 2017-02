PlayStation Plus Kısıtlı Bir Süre Boyunca Ücretsiz Olacak

Playstation oyun konsolu sahipleri için güzel haberler var. Playstation sahibi olup da Plus üyeliği bulunmayan kullanıcılara Sony kısıtlı bir süre için ücretsiz Plus üyeliği sağlayacak. Ücretsiz Playstation Plus üyeliğinin süresinin ise bir hafta olarak belirlendiği açıklandı.

Sony’nin bir haftalığına ücretsiz Plus üyeliği sağlama hamlesi, konsol sahiplerinin Plus üyeliğinin avantajlarını tatması ve deneme süresi sonunda kullanıcıların Plus üyeliklerini uzatması amaçlanıyor. Özellikle henüz çok oyunculu oynama deneyimi etmemiş kullanıcılar için bu ücretsiz hizmetin Plus üyeliği satın alma konusunda teşvik edici olması düşünülüyor. Playstation’ın resmi bloğunda paylaşılan gönderide “Tek yapmanız gereken kütüphanenizdeki favori oyunlarınızı açıp çok oyunculu oyun deneyiminin tadını çıkarmak” ifadesi kullanıldı. Ücretsiz Plus üyeliği, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinde geçerli olacak ancak bu iki bölgede deneme süreleri farklılık gösteriyor. Kuzey Amerika’da ücretsiz Plus üyeliği 17 Şubat Cuma günü saat 00:01’den Perşembe günü aynı saate kadar tam bir hafta geçerli olurken, Avrupa’da 22 Şubat Çarşamba günü saat 10:00’dan 26 Şubat Pazar günü saat 23:59’a kadar tam 5 gün boyunca hizmete açık olacak.

Ücretsiz deneme süresi sonunda kullanıcılar Plus üyeliklerini uzatmak istemesi durumunda Playstation’a bir banka hesabı tanımlayarak çok oyunculu oyun deneyimini devam ettirebilecek. Ayrıca ücretini ödeyerek Plus üyeliği alan kullanıcılara her ay en az iki oyun hediye edildiğini de hatırlatalım. Ülkemizde Playstation Plus üyeliğinin güncel fiyatı aylık 20 TL, 3 ay için 58 TL ve 12 ay için 150 TL.

