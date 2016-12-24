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Playstation ve Xbox Sunucuları Yarın Çökebilir

psn xbox live

Daha önce Tumblr'ı tehdit eden ve internet sitesini yaptığı saldırı sonucu iki saat erişime kapatan R.I.U. Star Patrol, bu sefer hedefine Playtation Network ve Xbox Live sunucularını koydu. 

Yarın yani 25 Aralık tarihinin Noel Günü olması sebebiyle Dünya üzerinde birçok insan tatil yapacak ve günlerinin büyük kısmını oyun oynayarak geçirecekler. Hackerlar da herkesin canını sıkmak istediklerinden, her yıl olduğu gibi yine özellikle Noel'de bir saldırı hazırlığında olduklarını şimdiden açıkladılar. Her ne kadar Microsoft böylesine saldırıları kolayca aşabilse de Sony'nin yine zorlanması muhtemel.

Hacker grubu R.I.U. Star Patrol, "sadece yapabildikleri için", 25 Aralık tarihinde insanların en çok kullanacağı alanlardan ikisi olan Playstation Network ve Xbox Live sunucularını saldırmaya hazırlandıklarını açıkladı. Planlanan DDoS saldırısının bu iki sunucuyu çökertebilecek gücü olup olmayacağı bilinmiyor; ancak Tumblr gibi görece büyük bir internet sitesini 2 saatliğine düşürebilmiş olmaları, çeşitli güvenlik önlemlerini de aşabildiklerini gösterdi.

İndir30 MB
Xbox Android
Xbox Android Android İçin Xbox Uygulaması

İndir56 MB
Xbox iOS
Xbox iOS iPhone ve iPad İçin Xbox Uygulaması

İndir7.6 MB
PlayStation App Android
PlayStation App Android Android için Resmi PlayStation Uygulaması

İndir20 MB
PlayStation App iOS
PlayStation App iOS iPhone ve iPad için Resmi PlayStation Uygulaması

Sony Playstation Network Çöktü!

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Yazar: - 24.12.2016

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