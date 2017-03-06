Playstation VR Aim Controller Mayıs'ta Geliyor

Sony’nin büyük yankı uyandıran ürünü Playstation VR platformu için özel bir silah geliyor. Aim Controller (nişan alma kumandası) adı verilen bu özel silah akıllara yıllar önceki ördek avı oyununda kullanılan silahı getirdi. O yıllardan bu zamana teknoloji köprüsünün altından çok sular aktı, ancak gelişmiş haliyle benzer bir donanım Mayıs ayında Playstation VR Aim Contoller ile geliyor.

Sony Playstation VR için geliştirilen Aim Controller’ın aslında kış aylarında Farpoint FPS oyunu ile birlikte çıkması bekleniyordu. Ancak hem oyun hem de Aim Controller’ın çıkış tarihi ertelenince Playstation VR sahipleri biraz daha sabretmek zorunda kaldı. Ancak Farpoint oyununun geliştiricisi Impulse Gear tarafından paylaşılan bilgilere göre Playstation VR Aim Controller önümüzdeki Mayıs ayında boy gösterecek.

Hafta başında Game Developers Conference (GDC) 2017 etkinliğinde açıklamalarda bulunan oyun geliştiricisi Impulse Gear, Farpoint oyununun ve de Playstation VR Aim Controller’ın 16 Mayıs tarihinde paket halinde satışa sunacağını söyledi. Farpoint ve Aim Controller’dan oluşan bu ikili paketin halihazırda GameStop’da ön satışı yapılıyor. Buna rağmen paketin çıkış tarihi GameStop’da Haziran ayının sonu olarak görünüyor. Oyunun yapımcısının daha sağlıklı bilgiye sahip olduğu düşünülürse, Impulse Gear’ın işaret ettiği Mayıs ayına inanmak daha isabetli ve iyimser bir tercih olur.

Playstation VR Aim Controller, uç kısmında nişan almaya yarayan renkli bir top ve üzerinde hareket etmeye yarayan bir analog çubuk bulunduruyor. Kameradan sapıldığı anda Playstation VR’ın hareketleri takip etmesi mümkün değil ancak Farpoint oyunu bu detay dikkate alınarak geliştiriliyor. Şayet Farpoint’in geliştiricisi Impulse Gear’ın sunduğu bilgi doğruysa Playstation VR sahipleri, Mayıs ayında hem oyunu hem de Aim Controller’ı 80 dolar karşılığında edinebiliecek.

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